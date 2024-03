Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, seçim çalışmaları kapsamında Çınartepe, Saygı ve Kocakapı mahallelerinde temaslarda bulundu. Ev ziyaretlerine devam eden Mutlu, gittiği mahallelerde büyük bir coşkuyla karşılandı. Hemşeri dernekleriyle de bir araya gelen Mutlu, İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ile birlikte Saygı Mahallesi’ndeki seçim ofisinin açılışını da gerçekleştirdi. Ardından Süper Lig yolundaki İzmir’in köklü kulüplerinden Göztepe’nin maç heyecanına ortak olan Mutlu, Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan Göztepe-Boluspor maçını tribünde izledi.

EVLERE MİSAFİR OLDU

Seçim çalışmaları kapsamında ev ziyaretlerine de devam eden CHP Konak Adayı Mutlu, Çınartepe Mahallesi’nde oturan Aslı ve Halil İbrahim Çelenk çiftinin evine konuk oldu. Seçim sürecinde başarı dileklerinde bulunulan Mutlu’ya, el işi yazma tülbent hediye edildi. Mutlu ardından aynı mahallede oturan Nebahat ve Cemal Kalender çiftinin evini ziyaret etti. Sokağın girişinde mahalle sakinleri tarafından meşalelerle karşılanan Mutlu, davul zurna eşliğinde oynanan halaya katıldı.

31 MART’TA SANDIKLARI PATLATALIM

Mutlu daha sonra Erzurum ve Çevre Köyleri Demokrat Dernekleri Ege Bölgesi Federasyonu üyeleriyle bir araya geldi. Buluşmanın gerçekleştiği Çınartepe’deki salonu dolduran üyelere seslenen Mutlu, “Bu seçimi alacağımızı biliyoruz ama büyük oy farkıyla almak istiyoruz. O yüzden desteğiniz çok önemli. Kentsel dönüşümden doğalgaza, işsizlikten sosyal donatı eksikliğine kadar her soruna hakimiz. 1 Nisan’dan itibaren zaman kaybetmeden bu sorunları çözmeye başlayacağız. 31 Mart’ta sandıkları patlatalım, sonra da 5 sene boyunca hep birlikte çalışalım. CHP, Türkiye’de iktidar olana kadar durmak yok. Herkesin anayasal barınma hakkına sahip çıkacağız. Her eve doğalgaz götüreceğiz. Ben kamucu bakış açısına sahip bir mimarim. Hayata soldan bakıyorum. Her mahallenin kreş, yeşil alan, semt merkezi gibi sorunlarını çözeceğiz. Herkes hizmette eşitlenecek” dedi.

ÇALMADIK KAPI BIRAKMAYALIM

Mutlu, Çınartepe Mahallesi’ndeki temasları kapsamında partisinin seçim ofisini de ziyaret etti. Özverili çalışmalarından dolayı partililere teşekkür eden Mutlu, “31 Mart’a kadar çok çalışmaya devam. Buranın kapısı hep açık olsun, biz de çalmadık kapı bırakmayalım” ifadelerini kullandı.

SEÇİM OFİSİNİN AÇILIŞINI YAPTI

Başkan Adayı Mutlu, daha sonra İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ile birlikte Saygı Mahallesi’ndeki seçim ofisinin açılışını yaptı. Partililer tarafından coşkuyla karşılanan Mutlu, şunları söyledi: “Gültepe beni aday adaylığı sürecimden beri bağrına bastı.1 Nisan’dan itibaren de ben sizi bağrıma basacağım. Buranın sorunları çözülemeyecek sorunlar değil. Bu dönem Konak hak ettiğini alacak.”

GÖZTEPE MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Süper Lig yolundaki İzmir’in köklü kulüplerinden Göztepe’nin maç heyecanına da ortak oldu. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan Göztepe-Boluspor maçını Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, Eski Milletvekili Kani Beko, İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İl Başkan Yardımcısı Özlem Eser, İlçe Başkan Yardımcısı Buğra Eker ve Meclis Üyesi Adayı Tuğçe Gülcüler ile birlikte tribünde izleyen Mutlu’ya taraftarlar tarafından isminin yazılı olduğu 35 numaralı Göztepe forması ve atkı hediye edildi.

Göztepe’nin galibiyet sevincine büyük bir coşkuyla ortak olan Mutlu, kulüp yöneticileri ile taraftarlara Süper Lig yolunda başarılar diledi ve Göztepe’yi eski günlerine hep birlikte taşıyacaklarını belirtti.

MECLİSİMİZDE TEMSİL EDİLECEKSİNİZ

Mutlu, günün son mesaisinde Kocakapı Mahallesi’nde bulunan Mardin Midyat Şenköy Derneği’ni ziyaret etti. Dernek yönetimi ve üyeler tarafından ağırlanan Mutlu'ya, Mardinli meclis üyesi adayları da eşlik etti. Adaylık sürecinde Mardinli dostlarının kendisini hiç yalnız bırakmadığını dile getiren Mutlu, “Bu kenti yönetirken herkesin yanımda ve mecliste olması gerektiği düşüncesiyle yola çıktım. Bugün çok büyüdük ve kocaman bir aile olduk. Sizler meclisimizde birebir temsil edileceksiniz. Meclis üyesi arkadaşlarımız sizin mahallenizdeki sorunlara sahip çıkacak. Bu kentte yaşayan herkes eşit yurttaş. Gönlümüzdeki parti kim olursa olsun seçimde desteğinizi bekliyorum. Dönüşümden temizliğe kadar tüm sorunların farkındayım. Hizmet etmek için geliyorum. Bunun sözünü başta aileme sonra da size verdim. Geçenlerde oğlumla bir röportaj yaptılar ve ‘Annem bu işi yapacak inanıyorum’ dedi. İnsan en son çocuğunu yanıltmak ister” dedi.

REHABİLİTASYON MERKEZİ AÇACAĞIZ

Konuşmasında uyuşturucu ile mücadele mesajları da veren Mutlu, “Bu kadar uyuşturucu kolay elde edilemez. Bu bir politika... İzmir uyuşturucu madde kullanımında Türkiye’de birinci sırada. Bu demek ki her köşe başında satılan bir şey. Çocuklar iş bulamıyor, geleceğini göremiyor, eğitim alamıyor ve kent yoksulluğu arttı. Tüm bu mutsuzluk gençleri bu yöne kanalize ediyor. 10 yaşına kadar düştü uyuşturucu kullanım yaşı. Bunun için bir rehabilitasyon merkezi de açacağız Konak’ta” ifadelerini kullandı.