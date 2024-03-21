Ege Üniversitesinde sporu bir kültüre dönüştürdüklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, “Spor Bilimleri Fakültemiz, ülkemizin ve dünyanın gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici nitelikli bilim insanlarını spor dünyasına kazandırıyor. Bununla birlikte üniversitemiz bünyesinde ülke sporuna hizmet misyonuyla yetiştirilen pek çok milli sporcu, bayrağımızı ulusal ve uluslararası arenada gururla dalgalandırıyor. Uzun bir aradan sonra aktif hale getirdiğimiz Ege Üniversitesi Spor Kulübümüz; futbol, rugby, tenis, basketbol, voleybol, yüzme gibi birçok alanda sporcu yetiştiriyor. Darüşşafaka ve Altınordu gibi köklü kurumlarla iş birliklerimiz mevcut. Kampüsümüzde yer alan pek çok tesisini restore ederek profesyonel kullanıma uygun hale getirdik. Bununla birlikte yeni tesisleri üniversitemize kazandırdık. Öğrencilerimiz, bu tesislerden faydalanarak diledikleri gibi spor yapabiliyor. Hatta bazen ben de onlara katılarak spora özendirme konusunda rol model olmaya çalışıyorum” dedi.

“250’ye yakın milli sporcumuz var”

Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin çalışmaları ile ilgili bilgi veren Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Melih Balyan, “Fakültemizde; Antrenörlük, Spor Yöneticiliği ile Beden Eğitimi ve Spor olmak üzere toplamda üç bölümümüz var. Bu bölümlerimizde lisans programlarımız ile birlikte 5 yüksek lisans ve 3 doktora programı yürütmekteyiz. Farklı bölümlerde okuyan bin 250 öğrencimiz var ve bu öğrencilerin 250’ye yakını milli sporcu” diye konuştu.

EÜ bünyesinde öğrencilerin faydalanabileceği çeşitli spor alanlarının var olduğunu belirten Doç. Dr. Balyan, “Spor Bilimleri Fakültemize ait bir Sağlıklı Yaşam Salonu’muz var ve öğrencilerimiz bu salondan faydalanabiliyor. Bölümlerimiz kendi alanlarında, hem sporcuların gelişimi için, hem de profesyonel olarak spor yapmayan bireylerin daha iyi ve daha verimli spor yapabilmeleri için araştırmalar, çalışmalar yapıyorlar. Bünyemizdeki laboratuvarlarda sürekli yüksek lisans, doktora tezleri ve çalışmalar yaparak alanımıza destek vermeye çalışıyoruz. Bunun dışında Rektörümüz Prof. Dr.

Necdet Budak’ın da özel ilgisiyle kampüsümüzdeki pek çok spor tesisi restore edildi ve yenileri kazandırıldı. Kampüste yer alan Prof. Dr. Sermed Akgün Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu, Açık Yüzme Havuzu, Büyük Spor Salonu, Tenis Kortları, 20 Mayıs Spor Tesisleri, 50.Yıl Spor Salonu, Küçük Spor Salonu, Futbol Sahaları, 1-2 No’lu Çim Saha ve Açık Spor Alanları sporla ilgili öğrencilerimizin faydalanabileceği profesyonel tesisler” dedi.

“Spor Kulübümüz önemli başarılara imza atıyor”

Ege Üniversitesi Spor Kulübünün değişik branşlarda faaliyet gösterdiğini ifade eden Doç. Dr. Balyan, “Ege Üniversitesi Spor Kulübümüz, farklı spor alanlarında faaliyet gösteriyor. Kulübümüzde, hem üniversite öğrencilerine hem de dışarıdan gelen bireylere yönelik faaliyetlerimiz var. Örneğin futbol takımımızda sadece öğrencilerimiz oynuyor. Son dönemlerde üniversite yönetimimizin de desteğiyle kulübümüz çok canlandı. Basketbolda, Darüşşafaka iş birliği ile iyi bir takım kuruldu. Yüzme branşında sporcularımız hem takım olarak hem de bireysel anlamda önemli başarılara imza atıyorlar. Voleybol, cimastik gibi branşlarda eğitimler veriliyor. Başarıların kazanılmasında kampüsümüzde son dönemde spor alanlarına yönelik yapılan çalışmaların etkisi oldukça büyük” diye konuştu.

“Sağlıklı yaşam için spor yapmamız ve spora öncelik vermemiz şart”

Spor yapmanın sağlık için oldukça önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Balyan, “Sağlıklı yaşam için spor yapmamız ve spora öncelik vermemiz şart. Bireylerin hareketli yaşantıları içerisinde, kendilerini rahatlatabilecekleri, daha sağlıklı olabilecekleri alanlar bulmaları oldukça önemli. Kampüsümüzde ne kadar fazla spor alanı olursa öğrencilerimiz de bu alanları o denli ‘yaşam alanı’ olarak belirler. Bundan dolayı da mezun olduklarında gittikleri yerlerde de bu alışkanlıklarını sürdürmeye devam ederek, hayatlarını daha kaliteli şekilde sürdürebilirler” dedi.