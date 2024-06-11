Türkiye'de 2016 yılı öncesi alınan ehliyetlerin geçerlilik süresi, 31 Aralık 2024'te sona erecek. Bu tarihe kadar yenilenmeyen eski tip ehliyetler geçersiz hale gelecek.

Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi İçişleri Bakanlığınca 31 Aralık 2022'den itibaren 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

Vatandaşlar ehliyet yenileme işlemleri için Alo 199, e-Devlet veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alarak gerekli evrakları teslim edebilecekler.

Eski tip sürücü belgeleri için yenileme ücretleri artıyor

31 Aralık 2024 tarihine kadar eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenler, 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı olmak üzere toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirebilecekler. Ancak 1 Ocak 2025'ten sonra yenileme işlemi yapacak olanlar için durum değişiyor. Bu kişilerin sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ve vakıf payı bedelini tam olarak ödemeleri gerekecek.

B sınıfı sürücü belgesi için 2024 yılı için belirlenen toplam ücret 5 bin 165 lira idi. Ancak 2025 yılı için bu tutarın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirleneceği belirtiliyor. Yenileme işlemi yapacak olan sürücülerin bu hususa dikkat etmeleri önem arz ediyor.

Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü yetkilileri, yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek mağduriyetleri önlemek için başvuruları yılın son aylarına bırakmamaları konusunda uyarıyor. Erken başvuru yapmanın önemine dikkat çekiliyor.