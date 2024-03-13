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DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan'ın 3 dosyasının da bulunduğu gelen fezlekeler, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri kapsamında, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şu şekildedir:

Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 'in de aralarında bulunduğu 5 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezleke, TBMM Başkanlığına sunuldu.