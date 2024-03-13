Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in de aralarında bulunduğu 5 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezleke, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şu şekildedir:

CUMHUR İTTİFAKI BUCA ADAYI ADNAN ÖZTEKİN: “DAHA YAŞANABİLİR BUCA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ” CUMHUR İTTİFAKI BUCA ADAYI ADNAN ÖZTEKİN: “DAHA YAŞANABİLİR BUCA İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan'ın 3 dosyasının da bulunduğu gelen fezlekeler, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri kapsamında, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.