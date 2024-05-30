Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Egedesonsöz Gazetesi'ne yaptığı açıklamalarda tekstil sektöründe yaşanan son gelişmelere değindi. Vergi avantajı nedeniyle bazı yatırımcıların Mısır'ı tercih ettiğini belirten Eskinazi, ekonomideki olumsuzlukların sektörü de olumsuz etkilediğini dile getirdi. "İhracat yapamıyoruz. Rakamlar ortada, batıyoruz. Herkesin ortak derdi bu." şeklinde konuşan Eskinazi, sektördeki sıkıntıların sadece belirli firmaları değil tüm sektörü etkilediğini vurguladı.

Mısır'ın tercih edilme nedenleri

Eskinazi, Mısır'ın tercih edilme sebeplerini açıklayarak, "Ülkemizde çalışmak istiyoruz. Bilmediğiniz bir ülkede iş yapmak, şartları uygulamak, çok kolay işler değil. İlla gidilecekse bir daha geri dönülmez." ifadelerini kullandı. Ayrıca, vergi avantajı ve Amerika'ya ihracatta büyük bir avantajın bulunması nedeniyle Mısır'ın tercih edildiğini dile getirdi.

Artan girdi maliyetleri ve kurlar

Artan girdi maliyetleri sebebiyle kurlarda artış olması gerektiğini belirten Eskinazi, "Bu kurla ihracat yapmanın imkanı yok." diyerek ihracatçıların zor durumda olduğunu ifade etti. Türkiye'nin ihracata dayalı bir büyüme hedeflediğini ancak mevcut döviz kurlarının bu büyümeye zemin hazırlamadığını söyleyen Eskinazi, üretim maliyetlerinin yüksek olduğunu ve finansman bulmanın zor olduğunu belirtti.