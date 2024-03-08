Türkiye’de kadın ve genç girişimcilere yönelik ilk ihracat odaklı mentörlük programı “EİB Export-Up” 3. Dönemi 11 İl 11 Kadın Mentörlük Programı kapsamında Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve EİB Export-Up mentörü Seray Seyfeli ve Kahramanmaraş ilinde yerleşik Eska Tekstil firması kurucusu Kadriye Turna, Saarland Eyaleti Berlin Temsilciliği, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ve Saarland Kalkınma Ajansı tarafından Almanya Berlin`de gerçekleşen “Kadın Girişimciler için Krizlerde Zorluklar ve Fırsatlar” konulu panelde konuşmacı olarak yer aldı.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve EİB Export-Up mentörü Seray Seyfeli, “Türkiye’de kadın ve genç girişimcilere yönelik ilk ihracat odaklı mentörlük programı “EİB Export-Up Mentörlük Programımız” üç senedir başarı hikayeleri yazıyor. Ve yeni dönemimiz dayanışma, işbirliği ruhuyla dolu bir başlangıcı temsil ediyor. Programımızın yeni döneminde ticari faaliyetleri sekteye uğrayan, deprem gibi zorlu koşullarla başa çıkmak zorunda kalan ancak azimleri ve potansiyelleri ile parlayan 11 kadın girişimciye odaklanıyoruz. Kahramanmaraş ilinde yerleşik Eska Tekstil firması kurucusu çok değerli Kadriye Turna ile buradayız.” dedi.

KADINLAR SADECE EKONOMİNİN OMURGASI DEĞİL, AYNI ZAMANDA BEYNİ DE

Kadınlar sadece ekonominin omurgası değil, aynı zamanda beyni de olduğunu söyleyen Seyfeli kadınlar olmadan ekonomik bir sıçrama yapmanın mümkün olmadığını da vurguladı.

“Türkiye'de kadınlarda istihdam oranı 2022'de %30.4 ile Hindistan seviyesinde (%30). Almanya'da 2022'de kadın istihdam oranı %75.7, Japonya’da %74.6, ABD’de %69, Çin'de ise %65.4. Türkiye'nin yapması gereken yapısal reformlardan en önemlisi kadınların hak ve özgürlükleri alanında gerçekleştirilmesi gereken yapısal reformdur. Dünya Bankası'nın "Women, Business and the Law 2023" raporundaki çalışmaya göre dünyada sadece 14 ülkede kadınlar erkekler kadar tam eşit haklara sahip. Türkiye ise bu konuda 82.5 puanla dünyada 78 ülkenin ardında bulunuyor. Duygusal zekâ EQ, iş hayatında gelişime önemli katkılar sağlıyor. Kadınların iş yaşamında az olduğu ülkelerde duygusal zekanın iş süreçlerindeki eksikliği nedeniyle başarı da sınırlı kalıyor.”

KADINLARA YÖNELİK DEVLET DESTEĞİ MEKANİZMALARI OLMALI

Seray Seyfeli, “Kadınlara yönelik devlet desteği mekanizmalarının olmasını, sivil toplumda ve devlet nezdinde kadınların karar alıcı mercide temsiliyetinin daha yüksek olmasını temenni ediyoruz. İşte bu yüzden kadın girişimcilerimizin yanında olmak bizim için büyük bir onur. 2019 yılında imzaladığımız; dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi UN Global Compact ilkeleri doğrultusunda; sosyal adalet, sosyal sorumluluk, cinsiyet eşitliği, çevre başlıklarını hem kurum kültürümüzde hem de projelerimizle yaşatıyoruz. UN Global Compact’e ilk üye olan İhracatçı Birliği biziz. Ayrıca UN Women ve UN Global Compact ortak inisiyatifi olan Kadının Güçlendirilmesi Prensipleri’ne (WEPs) bir yıl önce imza attık. Global Compact’e ilk imza atan İhracatçı Birlikleri olduğumuz gibi aynı zamanda kadınlara ve gençlere yönelik bir mentörlük programı kurgulayan ilk Birlik de biziz.” dedi.

EİB Export-Up Mentörlük Programımız ile sürdürülebilir ihracat için kadın ve genç girişimcilerin yanında olmaya devam ediyor

Seyfeli, “EİB Export-Up Mentorluk programımız Birliğimiz, Avrupa Yönderlik ve Koçluk Derneği ve TurkishWin işbirliği ile faydalanıcılarımızın tecrübeli ihracatçılarımızın mentorluğunda kişisel ve iş hedeflerini gerçekleştirmesini planlayan bir mentorluk programı. Programın ilk dönemi 2021 yılı itibariyle farklı sektörlerden 18 kadın ve genç ihracatçımızın katılımıyla başlamış olup sonraki dönem takip eden yılda Sürdürülebilir ve Yeşil Büyüme temasında 8 faydalanıcımız ile devam etmiştir.” diye konuştu.

BİZ EİB OLARAK TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN SAĞLANMASINDA ÖNCÜ BİR ROL ÜSTLENİYORUZ

Şubat 2023’te meydana gelen depremler sonrasında programın üçüncü dönemini deprem bölgesinde ticaret hayatına tekrardan dönmeyi amaçlayan depremzede kadın girişimcilerimize yönelik kurguladıklarını anlatan Seray Seyfeli şöyle devam etti:

“6 Şubat sabahından itibaren tüm mesaimizi depremin yaralarını sarmaya vakfettik. İlk andan itibaren bugüne kadar deprem için çalışmadığımız bir dakika bile yok. Ülkemizin ilerlemesi için, çok seslilik için, demokrasi için taşın altına elini koyan kadınlarımıza ihtiyacımız var. Biz EİB olarak Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında öncü bir rol üstleniyoruz. Çünkü ana misyonumuz sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak. İyi işleyen bir mentörlük programını afet bölgesine yönelik kurgulamak için Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ile görüşmeler gerçekleştirdik ve onların değerli katkıları, yönlendirmeleri ile takvimimizi belirledik, eşleşmelerimizi oluşturduk.”

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ 11 İLDE 11 DEPREMZEDE KADININ ELİNDEN TUTTU

Seray Seyfeli, “Türkiye’ye rol model olan EİB Export-Up Mentörlük Programımızın yeni dönemini GAİB ve Ege İş Kadınları Derneği işbirliğiyle ticari faaliyetleri sekteye uğrayan 11 ildeki 11 kadın girişimcimize yönelik kurguladık. Afet bölgesindeki 11 ilimizde yurtdışına mikro ihracat yapan, kurumsallaşmış, coğrafi işaretli ürünler üzerinde çalışan, sürdürülebilir ve katma değerli üretim yapan, uluslararası organik sertifikalara sahip, e-ticaret ve e-ihracat ile uğraşan, yüzlerce kadın girişimciye ulaşan kolektif yapılanmalar mevcut. 11 kadın girişimcimize iş dünyası temsilcilerimizin uzmanlık ve yetkinlikleri doğrultusunda verilecek eğitim, danışmanlık ve deneyim paylaşımları ile girişimcilerimizin tekrardan ihracata dönmeleri amacıyla mentörlük hizmeti sunuyoruz.” dedi.

EİB EXPORT-UP MENTÖRLÜK PROGRAMI DEVLET POLİTİKASI HALİNE GELMELİ

Seyfeli, “Programımızın üçüncü modülü 2023 yılı Eylül ayı itibariyle başladı. Hedef pazar belirleme, global pazarlama stratejisi, e-ihracat, start-up kültürü ve birçok enstrümanı içinde barındıran yeni nesil devlet yardımları hakkında eğitimler ve düzenli mentor görüşmeleriyle kadın girişimcilerimize katkı sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde deprem bölgesindeki kadın girişimcilerimizin tesislerine ziyaretler planlıyoruz. Kadın girişimcilere destek vermek, onların güçlenmelerine ve topluluklarının refahına katkı sağlamalarına yardımcı olmak için buradayız. Birlik olarak sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği konularındaki taahhüdümüzü sürdürmeye devam edeceğiz. Genç ve kadın girişimcilerimiz EİB Export-Up gibi programlarla ihracatta ilerledikçe katma değerli nitelikli ürün ihracatımız artacaktır. Bunun bir devlet politikası haline gelmesi gerekiyor.” diye konuştu.

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ’NİN DESTEKLERİ İÇİN HAYATIM BOYUNCA MİNNETTAR KALACAĞIM

Export-Up Faydalanıcısı Kahramanmaraş ilinde yerleşik Eska Tekstil firması kurucusu Kadriye Turna, “Export-Up Mentorluk Programı deprem felaketinden sonra ayağa nasıl kalkılır bana bunu öğretti. Ege İhracatçı Birlikleri’nin bu konudaki destekleri için hayatım boyunca minnettar kalacağım. Mentorumun sağladığı motivasyon ile yeni iş imkanları nasıl bulunur, nasıl ihracat yapılır bunları öğrendim. Sosyal ağlar bu yüzden çok önemli. Kahramanmaraş’tan Berlin’e bu dayanışma zincirinin kurulmasında, dünyanın birçok yerinden kadın girişimcilerle buluşmama vesile oldular. Kadın girişimciler olarak krizlere direnmek ve çalışmak zorundayız. Toplumuza, ailemize, çocuklarımıza, iş çevremize karşı bir sorumluluğumuz var. Tekrardan üretime geçip çalışmama destek olan tüm paydaşlara ve dayanışma zinciri kurduğumuz kadın meslektaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.