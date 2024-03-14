Türkiye'de ekmek ve simit fiyatlarının belirlenmesinde artık Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüş alınması şartı getirildi. Bu yeni düzenleme ile birlikte, fiyatların belirlenmesi sürecinde Ticaret Bakanlığı'nın onayı önemli bir adım haline geldi. Ticaret Bakanlığı'nın olumsuz görüş bildirmesi durumunda ise, ilgili birlik revize edilen tarifeyi tekrar Bakanlığın incelemesine sunacak.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nun ilgili yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ekmek ve simit fiyatları il genelinde oluşturulacak komisyonlar tarafından değerlendirilecek. Bu komisyonlar, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası temsilcilerinden oluşacak.

Fiyatlar, Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşünü aldıktan sonra Birlik tarafından onaylanacak. Ancak, Bakanlığın olumsuz görüş bildirmesi halinde, Birlik yeni tarifeyi gerekçeleri ile birlikte tekrar Bakanlığın incelemesine sunacak ve karar alındıktan sonra onaylanacaktır.