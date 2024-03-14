İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için hazırlanan oy pusulasında son dakika değişikliği yaşandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul'da 22 siyasi partinin ve 27 bağımsız adayın yarışacağı İBB Başkanlığı seçimi için bastığı oy pusulasında önemli bir değişikliğe gitti.

Pusulada Yeni Şablon

YSK'nın aldığı kararla, oy pusulasında siyasi partilerle bağımsız adayları birbirinden daha net ayırt etmek amacıyla yeni bir şablon kullanılması kararlaştırıldı. Bu değişiklikle birlikte, pusuladaki boşluklar daha belirgin hale getirilirken, "Bağımsız adaylar" ibaresi de eklenmiş oldu.

Seçimdeki Önemli Sorunlar

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel'in yaptığı başvuruya göre, önceki İBB seçimlerinde seçmenlerin, oy vereceği siyasi partinin altındaki bağımsız adayı görmekte zorlanarak yanlış oy kullanma durumları yaşandı. Bu durum, geçersiz oylara sebep oldu ve seçim sonuçlarını etkiledi. Özel'in belirttiğine göre, sadece AK Parti'nin logosunun altında bulunan bağımsız adaya 11 bin oy gitmişti.

Yeni Şablonda Değişiklik

Parti temsilcilerinin ortak talebi üzerine YSK, pusuladaki boşlukları netleştirmek ve karışıklıkları önlemek için yeni bir şablon belirledi.