İK firması şirketler için çok büyük bir önem arz ediyor

Bir şirketi ayakta tutan ve onu geleceğe taşıyan yapı taşlarından bir tanesi de insan kaynaklarıdır.

İnsan kaynaklarının şirketler açısından olan önemi sayfalarca anlatılabilir ve daha da anlatılmamış bazı yönleri kalabilir. Bu departmanın ne kadar önemli olduğunu kavradıysak eğer biraz da ne iş yaptığını ne gibi faydalar sağladığını inceleyelim. Öncelikle bir şirketi oluşturan ve o şirketin performansını belirleyen en önemli faktör insandır. Her şirkette bir insan beyni olmak zorundadır. Ne kadar çağımızda daha fazla makineleşme gücüne gidiliyor olsa bile bu makineler bile insan beyninin örneği olmuştur. İnsan faktörünün olmadığı hiçbir iş alanı bulunmamakla birlikte bu insanların performansını belirleyen de bazı hususlar bulunmaktadır.

İnsan kaynakları, şirket içinde ya da dışında şirketin performansını etkileyecek bütün insan iletişimlerini sağlamak ile yükümlüdür. Şirket içinde çalışanların psikolojik durumlarından aldıkları maaşlara kadar ilgilenilirken şirket dışında ise şirket için ise alım konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Şirketlerin performansı açısından insan kaynaklarının önemi her geçen gün artmaktadır. Hal böyle olunca insan kaynakları firmalarının sayısı da her geçen artış göstermektedir.

İşe Alım Danışmanlığı Hakkında Bilinmesi Gereken Noktalar

Şirketinize yeni bir kan, yeni bir dinamizm ararken epey bir vaktinizi bu duruma ayırmanız mümkün olabiliyor. Sadece zaman ayırmakla kalmayıp aynı zamanda bu işte tecrübeli bir departmanınız da bulunmuyor nitelikli işgücü de bulamayabiliyorsunuz. Nitelikli iş gücü bir şirketin performansını doğrudan etkileyen faktörlerin başında yer almaktadır. Bu faktör göz önünde bulundurulduğu zaman insan kaynakları firmasının değerini bir nebze daha anlamış oluyor. Danışmanlık süresinde şirket için en doğru kişiyi en doğru pozisyona atamak gereklidir. Hatalı yapılan bir işlem sonucunda şirketin performansı olumsuz yönde etkilenecektir. İşe alım danışmanlığı konusunda görev yapan insan kaynakları firmalarının yapması gereken bazı işlemler şöyledir;

- Görüşme esnasında belirli çizgilerin olması gerekmektedir. Örneğin şirketin istekleri doğrultusunda bazı konuların zorunlu olduğu, bazılarının ise sadece şirketin yapmasını beklediği konular olduğunu karşı tarafa iletmek gereklidir.

- Çok fazla pozisyon için adaylarla görüşme yapmak istiyorsanız sayıyı azaltmak ancak azaltırken niteliği de kaybetmemek için telefonla görüşmeler de yapılabilir.

- Bir bakıma işe alım da şirket için bir yatırımdır. Yatırım insana da yapılabilmektedir ve bu yatırımın sonuçlarını uzun bir vadede görebilirsiniz. İşe aldığınız kişi anında üretkenlik gösterecek diye bir şey yoktur.

Her İK Firması Şirketlere Aynı Faydayı Mı Sağlar?