Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulan emekli destek paketinin ilk adımı olarak, kamu sosyal tesislerinde yıl sonuna kadar geçerli olacak %15 indirim uygulaması başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe giren bu indirim, emeklilere yönelik yeni desteklerin ilk müjdecisi oldu.

Hangi tesislerde geçerli olacak?

Bu indirim, kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde geçerli olacak. Misafirhaneler, öğretmenevi, sosyal tesisler ve konukevleri gibi birçok tesiste emekliler, kamu görevlileri ile aynı oranda indirimden faydalanabilecek.

Emekli destek paketinde neler var?

Emekliler için açıklanan destek paketi kapsamında daha birçok avantaj sunuluyor. İşte öne çıkan bazıları:

Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarının yaz aylarında 1 ay boyunca ücretsiz kullanımı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerinden ücretsiz yararlanma

PTTcell emekli paketi ve PTT Kargo indirimleri

TCDD ana hat trenlerinde %10 indirim

TROY emekli kartları ile fatura ödemeleri, eczane, market ve giyim indirimleri