Tepekule Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen ücretsiz seminere 500'den fazla emlakçı katılım gösterdi. Seminerde Türkiye'nin tanınmış ismi yazar Dr. Sinan Ergin, katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, seminerde yaptığı konuşmada, yaşamın her alanında eğitimin önemine vurgu yaparak, bilginin başarı için kilit bir faktör olduğunu belirtti. Emlakçılık mesleğinde pazarlama ve satış tekniklerinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Güleroğlu, bu alanda deneyimli bir isim olan Dr. Sinan Ergin'in bilgilerinden yararlanmanın önemine değindi.

Ülke genelinde örnek işler

Güleroğlu, İzmir Emlakçılar Odası'nın emlak sektörüne kimlik kazandırdığını hatırlatarak, geçmişten bugüne ülke genelinde örnek gösterilen işlere imza attıklarını ifade etti. Odanın, üyelerine doğru rehberlik yaparak bilgiyi, teknolojiyi ve gelişmeleri en iyi şekilde aktarmaya çalıştığını belirtti.

Seminerin sonunda İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, eşi ve İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi olan Dilek Güleroğlu ile birlikte Dr. Sinan Ergin'e teşekkür plaketi takdim etti.