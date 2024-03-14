Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Şırnak mitinginde eşlik eden koruma ekibinin geçirdiği trafik kazası sonucunda, ağır yaralanan bir polis memuru daha kurtarılamayarak şehit oldu.

Dün gerçekleşen trajik kazada, Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fırat Der şehit olmuştu. Ancak, kazada ağır yaralanan bir polis memuru daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şırnak mitingi sonrasında Mardin'e gitmek üzere yola çıkmasıyla gerçekleşen kaza, İdil ilçesindeki bir karavanla koruma ekibinin aracının çarpışması sonucu meydana geldi.

Şehit haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi. Bakan Yerlikaya, Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İlker Duran'ın da tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bu son gelişmeyle birlikte, kazada şehit olan polis memurlarının sayısı 2'ye yükseldi. Diğer yaralı polisin tedavisi ise devam etmektedir.