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Trafik kazasında şehit olan polis memuruna Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayın üzüntüsünü dile getirdi. Kaza sonrasında olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulunarak hastaneye sevk etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza hakkında yaptığı açıklamada, "Polis memurumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılar a acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Kazada 1 polis memuru şehit olurken, 2'si polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı.