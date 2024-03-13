Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi, Şırnak İdil'de trafik kazası geçirdi. Kazada 1 polis memuru şehit olurken, 2'si polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaza hakkında yaptığı açıklamada, "Polis memurumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Şehit Polis ve Yaralılar İçin Başsağlığı ve Geçmiş Olsun Mesajları
Trafik kazasında şehit olan polis memuruna Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayın üzüntüsünü dile getirdi. Kaza sonrasında olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede bulunarak hastaneye sevk etti.