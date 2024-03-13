İzmir tarihinin en büyük yatırımı

İzmir tarihinin en büyük raylı sistem yatırımı olan Buca Metrosu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla yapılıyor. Üçyol-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampusu-Çamlıkule arasında 13,5 kilometrelik hatta hizmet verecek Buca Metrosu için 4 tünel açma makinesi (TBM) çalışacak. Üçyol, Zafertepe, Bozyaka, General Asım Gündüz, Şirinyer, Buca Belediyesi, Kasaplar Meydanı, Hasanağa Bahçesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Koop ve Çamlıkule istasyonlarının bulunduğu Buca Metrosu, Fahrettin Altay-Bornova arasında çalışan mevcut metro hattı ile Üçyol İstasyonu'nda, İZBAN hattı ile Şirinyer'de entegre olacak. Bu hat üzerinde tren setleri sürücüsüz olarak hizmet verecek. Yaklaşık 305 milyon Euro değerinde araç alımı yapılacak. Hatta çalışacak trenlerle birlikte Buca Metrosu 765 milyon Euro'ya tamamlanacak. Dokuz Eylül Üniversitesi istasyonunda 240 araçlık otopark bulunacak. Hat işletmeye açıldığında günlük yolcu sayısının 400 bin olması bekleniyor. Buca Metrosu’nda hedef ilk etap olan Üçyol-Şirinyer arasını Haziran 2026’da tamamlamak.

Hedef günde 170 bin yolcu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 24 Şubat’ta hizmete aldığı Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu ise İzmirlilerin gündelik hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. 287 milyon Euro yatırım bedeliyle tamamlanan Narlıdere Metrosu, 15 Nisan’a kadar ücretsiz hizmet verecek. Evka-3'ten başlayıp Fahrettin Altay'da sona eren mevcut hattın devamı olan hat üzerinde sırasıyla; Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, Güzel Sanatlar, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyonları yer alıyor. Bu sayede Bornova ilçesi ile güneyindeki Narlıdere ilçesi arasında toplam 27 kilometrelik kesintisiz raylı ulaşım hizmeti sağlanıyor. Bir uçtan biniş yapan yolcu, diğer uca 45 dakikada ulaşıyor. İki uç arasında karayolu uzunluğu ise yaklaşık 47 kilometreyi buluyor. Ön işletme sürecinin tamamlanmasının ardından günlük yolcu sayısının ortalama 170 bin olması öngörülüyor. Ayrıca ilerleyen süreçte her gün kent bütününde özel araçla yapılan yaklaşık 13 bin 500 yolculuğun toplu taşımaya kayması, 7 bin 750 aracın trafiğe çıkmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çiğli Tramvayı tıkır tıkır işliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 27 Ocak’ta İzmirlilerin hizmetine sunduğu Çiğli Tramvayı, 183 milyon Euro’luk yatırımla İzmir'e kazandırıldı. Çiğli Tramvayı, “kırmızı” ve “mavi” hat olarak seferlerini sürdürüyor. Ataşehir Kavşağı Durağı’ndan Çiğli Tramvayı’na binmek isteyen yolcular, kırmızı hattı tercih ettiğinde sırasıyla Semra Aksu, Eski Havaalanı, Yeni Mahalle, Çiğli Bölge Hastanesi, Ata Sanayi, Evka 5, Katip Çelebi Üniversitesi, İAOSB Nedim Uysal Lisesi, M. Kemal Atatürk Bulvarı, İAOSB Müdürlüğü, Kemal Baysak, Nihat Karakartal, Nazım Hikmet Ran ve yeniden Ataşehir Kavşağı Durağı’na ulaşıyor. Mavi hatta binen bir yolcu ise Ataşehir Kavşağı’ndan Nazım Hikmet Ran, Nihat Karakartal, Kemal Baysak, İAOSB Müdürlüğü, M.Kemal Atatürk Bulvarı, İAOSB Nedim Uysal Lisesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Evka 5, Ata Sanayi, Çiğli Bölge Hastanesi, Yeni Mahalle, Eski Havaalanı, Semra Aksu duraklarını takiben Ataşehir Kavşağı Durağı’na ulaşabiliyor. Turuncu hat Mavişehir Ataşehir arasında ring seferi olarak, yeşil hat Alaybey-Ataşehir Kavşağı arasında hizmet veriyor. Çiğli Tramvayı’nı kullanan bir yolcunun, Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitmek için Çiğli Bölge Hastanesi durağında inmesi gerekiyor. İZBAN’ın Çiğli İstasyonu’na aktarma yapmak isteyen yolcular ise Semra Aksu durağını kullanıyor. Ataşehir Kavşağı’ndan Karşıyaka yönüne gitmek isteyen yolcular, bu durağa gelen ve önünde yeşil bayrak bulunan araçlarla Alaybey istikametine devam edebiliyor.

3 raylı sistem yatırımı için çalışmalar devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ayrıca şu anda proje ve ihale aşamasında da 3 projesi bulunuyor. Karabağlar-Gaziemir metrosu, Örnekköy tramvayı ve Kemalpaşa metrosu için çalışmalar devam ediyor.

U harfli metrosu olmayan İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi tamamladığı Narlıdere metrosu için 287 milyon Euro, Çiğli Tramvayı için ise araçlarla birlikte 183 milyon Euro yatırım bütçesi ayırdı. Yapımı süren Buca Metrosu’nun ise araçlarıyla birlikte 765 milyon Euro’ya tamamlanması öngörülüyor. Şehrin yerel yönetiminin son 5 yılda toplam 1 milyar 233 milyon Euro (güncel kur üzerinden 42 milyar lirayı aşkın) raylı sistem yatırımına imza atmasına karşın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Halkapınar-Otogar Metrosu için 10 yıldır tek çivi çakmadı. Resmi Gazete’de yayımlanan 2024 Yılı Yatırım Programı'nın kabulü ve uygulanmasına dair Cumhurbaşkanı kararına göre Bakanlık bütçesinden metro hattının yapımına bu yıl da 3 bin TL ayrıldı.