İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Eşitliğe Sür - Kadın Şoför İstihdamı" projesi, belediye meclisi tarafından onaylandı. Proje kapsamında, Fransız Kalkınma Ajansı ile imzalanacak hibe sözleşmesiyle İzmir'e 100 bin avroluk destek sağlanacak.

ESHOT'un öncülük ettiği proje, toplu ulaşım sektöründe cinsiyet eşitliğini sağlamayı ve kadınların bu alanda daha fazla yer almasını amaçlıyor. Bu doğrultuda, projenin uygulanması için Fransız Kalkınma Ajansı'nın (AFD) 100 bin avroya kadar hibe desteği sağlayacağı belirtiliyor.

Kadın Şoförler İçin Yeni Fırsatlar

Projeyle birlikte, kadınların şoförlük kariyerlerine adım atmalarını teşvik etmek ve toplumda farkındalık yaratmak hedefleniyor. Bu çerçevede, kadın şoför adaylarına yönelik bilinçlendirme kampanyaları düzenlenecek ve "Kadın Şoför Akademisi" kurulacak. Bu akademi, teorik, teknik ve pratik eğitimlerin yanı sıra saha deneyimlerini de içerecek.

Kadın Şoför Sayısında Artış

ESHOT Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadın şoför sayısı son alımlarla birlikte 202'ye ulaştı. Bu rakamla birlikte, 2024 hedefi olan 200 kadın şoför sayısının üzerine çıkılmış oldu. Kurum, uygun niteliklere sahip olan kadınları istihdam etmeye devam edecek ve projenin başvuru koşullarıyla ilgili detaylar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulacak.