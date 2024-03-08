5 yıldır, seçilen yeni belediye başkanına ve seçenlere saygıdan dolayı kenarda durduğunu, çok özlediği vatandaşlarla bundan sonra daha sık bir araya gelebileceğini belirten Kocaoğlu, İzmir’in bazı ilçelerinde belediyelerin gayrimenkul satmalarından, ekonomik sıkıntı ve bölgesel politikalara kadar bir çok konuda görüşlerini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Foça İlçe Örgütünce düzenlenen Gerenköy Seçim Bürosu açılış törenine Aziz Kocaoğlu’nun yanı sıra Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, eski Belediye Başkanları, Gökhan Demirağ, Osman Yurtseven ve Orhan Bora, CHP İlçe Başkanı Günal Biçer, eski ilçe başkanları, CHP Foça Belediye Başkan Adayı Gerenköy’lü Saniye Bora Fıçı, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Alana gelişinde de konuşması sırasında da coşkuyla alkışlanan Aziz Kocaoğlu yerel seçimin genel iktidarın politikalarını düzeltmesi için bir fırsat olduğunu ve bunun için partisinin adaylarına oy istediğini söyledi.

"MAL SATARAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPILMAZ"

Aziz Kocaoğlu, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

“Bu seçimde gönüllü olarak, partime, kentime, ülkeme hizmet etmek için ziyaretlerde bulunuyorum. Teveccühle karşılanıyorum. Ekonominin durumunu hepiniz benden iyi biliyorsunuz. Emekliler son derece kötü durumda, sabit gelirliler, çiftçi ve hayvancılar kötü durumda. Şehri dolaşın, birçok işyeri kepenk indiriyor. 15 yıllık belediye başkanlığım döneminde bir karış gayrimenkul satmadım. Dünyanın malını aldım. Buradan İzmir’e ve Çanakkale’ye giderken iki tane ilçe var. Biri 10 senede diğeri 5 senede bütün mallarını sattılar. Dünyanın malını sattılar, başarılıyız diyorlar. Bu mallar kimin. Muhtarlık, belde dönemlerinden belediyeye geçen mallar. Milletin malı. Aliağa Belediyesi köyden devralınan 900 dönüm yer satıyor. Meclisten karar aldım. Kaç paraya satıyorsan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne alacağım dedim. Bu alan içinde 14 dönüm bir yer vardı. Orası satıldı. Şufa hakkı oraya geçti. Ben ihaleye bile giremedim. Mal satarak belediye başkanlığı yapılmaz. Hayırsız evlat gibi, atadan, anadan, babadan, dededen ne kaldıysa satıp, bitiriyorlar. Atalardan babalardan aldığımızı çocuklarımıza devredeceğiz. Üstüne bir şey koyabilirsek koyacağız. Koyamazsak en azından muhafaza edeceğiz.

"ÜLKE DİKTATÖRLÜĞE GİDİYOR"

Sağ iktidarlar zenginden yanadır. Gelir dağılımı adaletsizliğini körükler. CHP 1950’den beri iktidar olmadığı halde, belediyelerimiz vasıtasıyla gelir dağılımı adaletsizliğini engellemek için, belediyenin gücü nispetinde, İzmir’in kalkınması için, çiftçinin, hayvancının, hizmet sektörünün kalkınması için elimizden gelen çabayı gösterdik. Buradan birçok arkadaşımla belediye başkanı yada meclis üyesi olarak çalıştık. Hepiniz birbirinizi biliyorsunuz. Bizi de biliyorsunuz. Ülkenin korunması için, Atatürk İlke ve İnkılaplarının korunması için, başımıza tarikatlar rejiminin gelmemesi için, başımıza başka belalar, dertler gelmemesi için. Ülke diktatörlüğe gidiyor. Yarın ses çıkaramayacağız. Giderek diktatörlüğü dayatıyorlar. Yerel seçimde Belediye başkanımızı, meclis üyemizi, muhtarımızı öyle seçmeliyiz ki, öyle güçlü bir yerel seçim geçirmeliyiz ki, genel iktidarın kendisine çeki düzen vermesini sağlamalıyız. Ben ne yaparsam yanıma kar kalır, ben istediğimi yaparım düşüncesinden genel iktidarı caydırmanız gerekiyor. Bunun için sadece belediye başkanı seçilmiyor.

"KÖTÜLÜK TARİKATTAN ETNİK AYRIMCILIKTAN GELİR"

Ortadoğu dünyanın en problemli bölgesi. Buradaki çoğu devlet şahıs devleti. Bir Atatürk’ün kurduğu, Osmanlı’nın mirasçısı Türkiye Cumhuriyeti var. Bu coğrafyada gözü olanlar, egemen güçler, güçlü devlet istemiyorlar. Küreselleşme, devletleri, para sahiplerinin kullanacağı şekilde zayıflatmak ta demektir. Parayı küreselleştirirken, devleti zayıflatıp, kolay yutulacak lokmalar haline getirmektir. 1980’den beri Türkiye için uygulanan politika budur. 31 Mart ciddi bir oy farkıyla iktidara dur dememizin günüdür. Bu seçimden ne kadar güçlü çıkarsak, iktidara sen artık müteahhitlerden ziyade birazda bizim için, sade vatandaş için çalış diyeceğiz. Bu memlekete ne kötülük gelirse tarikattan ve etnik köken bölücülüğünden gelir. Biz Anadolu Müslümanıyız. Emevi, Arap Müslümanı değiliz. 10 bin yıldır Anadolu’da bir çok milletle hercümerç olmuşuz. İslamiyeti de kendi anlayışımız, kendi kültürümüzle yaşayan bir milletiz. Bunu din simsarlığı, etnik köken simsarlığı yaparak, ülkenin başına bela etmemek için çalışmamız gerekiyor. Toplumu ayrıştıran, geren söylemlerden kaçınmamız gerekiyor.

"5 YILDA İÇ DIŞ TÜM BORÇLAR ÖDENİR"

Her şeyimiz var. Zengin ülkeyiz. Dünyanın merkezindeyiz. Musluklar kapansın, bu ülke 5 senede dış borcu iç borcu öder. 10 sene de de bugünkü milli gelirin kat be kat üstüne çıkar.5 senede kişi başı milli geliri 20 bin dolara çıkarma potansiyelimiz var."

Kocaoğlu 5 yıldır meydanlara inmemesini “Seçilen yeni bir büyükşehir belediye başkanımız vardı. Ona ve size saygımdan dolayı, kimsenin işine karışmamak için, kenarda durmak için, çok özlediğim halde gelemedim. Benim artık ikinci emekliliğim geldi. Bundan sonra daha sık gelebilirim” sözleriyle ifade etti.

Aziz Kocaoğlu’nun alkışlar arasında konuşmasını tamamlamasının sonrasında CHP Gerenköy Seçim Bürosu açılışı gerçekleştirildi.