Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'ye Gerçekleştireceği Resmi Ziyaret İçin Bugün İstanbul'a Gelecek.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bugün Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak. Zelenskiy'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.
Görüşme Detayları
- Tarih: Bugün
- Yer: İstanbul, Dolmabahçe Çalışma Ofisi
- Katılımcılar: Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan
Görüşmede, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin yanı sıra birçok önemli konu ele alınacak. Başlıca gündem maddeleri şunlar:
- Ukrayna-Rusya Savaşı: Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşın seyri ve bölgedeki son durum değerlendirilecek.
- Tahıl Koridoru Anlaşması: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devamına ilişkin son durum gözden geçirilecek.
- Kalıcı Barış Arayışları: İki ülke arasında ikili bölgede kalıcı barışın sağlanması için fikir alışverişi yapılacak.