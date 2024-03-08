Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'ye Gerçekleştireceği Resmi Ziyaret İçin Bugün İstanbul'a Gelecek.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bugün Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak. Zelenskiy'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşme Detayları

Tarih: Bugün

Bugün Yer: İstanbul, Dolmabahçe Çalışma Ofisi

İstanbul, Dolmabahçe Çalışma Ofisi Katılımcılar: Cumhurbaşkanı Zelenskiy ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

Görüşmede, Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin yanı sıra birçok önemli konu ele alınacak. Başlıca gündem maddeleri şunlar: