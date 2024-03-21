Türkiye’de gündemden düşmeyen ev sahibi-kiracı ilişkilerinde bu kez mülk sahiplerini ilgilendiren konu ön planda. Kira beyannamesi için geri sayım başlarken . İzmir Emlak Kulübü Derneği ev sahiplerini 1 Nisan’da cezalı duruma düşmemeleri için uyardı. Dernek Başkanı Rıdvan Akgün, “2023- 2024 yılı içerisinde toplam 21 bin liranın üstünde kira geliri elde eden bir ev sahibi bu vergiyi ödemek zorundadır” diyen Akgün, “Vatandaş vergi ödeyecek ki devlet ayakta kalacak. Bu rakam her yıl TÜİK’in enflasyon verilerine göre güncelleniyor” açıklamasında bulundu. Devlete kazık atıyorlar Akgün, vergi ödememek için bazı ev sahiplerinin türlü yollara başvurduğunu söyleyerek, “Burada katakulli dediğimiz bazı ev sahiplerini devlete attığı kazıklar var. Mülk sahiplerinin bazıları ‘Nasıl daha az vergi öderim?’ düşüncesiyle ya kira fiyatlarını arttırıyor ya da kiranın bir kısmını resmi yollardan bir kısmını eden almayı talep diyor. Ya da bu da yeni çıkan bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Evde tadilat yapılacağını söyleyerek ‘6 kira alınmayacaktır’ gibi sözleşmelere maddeler ekliyorlar. Böylelikle bazı ev sahipleri vergi ödememek için her türlü fırsatı kendi lehine çevirmek zorunda kalıyor” diye konuştu. Kiracıları nasıl etkiliyor? Bur durumun kiracıları da olumsuz etkilediğine dikkat çeken Akgün, “Kiracılar yüksek kira zamları altında eziliyor. Bu durum kiracıların aleyhinde bir durumdur. Yüksek kiraya maruz kalan kiracılar haklı olarak ev sahibini vergi kaçırdığı için şikayet etmekle tehdit edebiliyor. Böylece ev sahipleri ile kiracılar arasında karşılıklı bir mücadeleye girilmiş oluyor” ifadelerini kullandı.

ÇÖZÜM YOLLARI NELER?

Rıdvan Akgün son olarak çözüm yollarına da değinerek, “Buradaki çözüm noktası vatandaşın barınmakla ilgili sorunları çok yüksek olduğundan dolayı kiralık konut konusu mutlaka çözülmelidir. Konut üretilmelidir. Birileri ikinci konutunu alacak ki kiraya verecek bunu uygulamak için de ev alımlarını kolaylaştırmak gerekiyor. Hükümetin konut politikasını yanlış olduğunu düşünüyorum. Çok acil olarak barınma sorunu çözülmelidir” dedi.

GECİKME CEZASI YÜZDE BEŞ

Ev sahiplerinin bu bildirimi yapmadığı takdirde ceza alacağına değinen İzmir Emlak Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mali Müşavir Sami Arslan, “Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) öyle bir karar aldı ki vergi dairelerindeki bazı elemanları merkeze çekti. Kira gelirinin beyanlarının takip ve sonuçlandırılması amacıyla insan kaynağı takviyesi verdi. Ev sahibinin beyanda bulunmadığının tespit edilmesi halinde gecikme faizi hem de idari ceza olarak uygulamaya giriyor. Gecikme cezası da şu anda yüzde 5 olarak yansıtılıyor. Burada ağır bir para cezasının gündeme geldiğini söyleyebiliriz.”