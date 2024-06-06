Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Erbil'in, "Turnike" adlı yarışma programıyla ekranlara geri dönmesi haberine, Abdullah'dan beklenmedik bir eleştiri geldi.

Ateş püskürdü

Abdullah, Kanal D'nin sosyal medya hesaplarında Mehmet Ali Erbil'in tanıtımını gördüğünde, "İşte parmağın sahibi geldi" notuyla birlikte yapılan paylaşıma tepkisini dile getirdi. "Iyy, ne kadar da mal bir kanal" yorumuyla dikkat çeken oyuncu, Kanal D'nin bu hamlesini eleştirdi.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya platformlarında da aktif olarak paylaşımlarda bulunan Abdullah'ın bu eleştirisi, sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Bazı kullanıcılar Abdullah'a destek verirken, bazıları ise yorumunun gereksiz olduğunu savundu.