Fatih Kısaparmak, 1961 yılında Elazığ'ın Maden ilçesinde doğmuştur. Annesi emekli ilkokul öğretmeni, babası ise çeşitli bürokratik görevlerde bulunmuş bir bürokrattır. Kısaparmak, eğitim hayatına temel eğitim döneminde başlamış ve müzik ile resim alanlarında ilerlemiştir.

Eğitim ve Sanat Kariyeri

Ankara Devlet Konservatuvarı ve TRT Ankara Radyosu'nda müzik eğitimi alan Kısaparmak, aynı zamanda Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde resim çalışmalarında bulunmuştur. Öğrencilik yıllarında gazetecilik de yapmış ve üniversite döneminde edebiyat-sanat dergilerinde yazıları yayımlanmıştır.

Profesyonel müzik kariyerine 1985 yılında başlayan Kısaparmak, "Kilim" albümüyle geniş kitlelere ulaşmıştır. Türkü Baba ve Bay Kilim gibi isimlerle de tanınan sanatçı, 17 müzik albümü ve 200'den fazla beste yapmıştır. Ayrıca çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol almıştır.

Sosyal Sorumluluk ve Kültürel Katkıları

Kısaparmak, sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekmektedir. Dezavantajlı gruplara yardım konserleri düzenleyerek toplumsal dayanışmayı güçlendirmiştir. Ayrıca Elazığ kökenli olması ve kültürel mirasa sahip çıkmasıyla tanınır.

Ödüller ve Tanınma

Sanat yaşamı boyunca Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede konserler veren Kısaparmak, Türk müziği ve kültürünü uluslararası platformlarda temsil etmiştir. Fırat Üniversitesi Senatosu tarafından 2000 yılında halk müziğine ve folklora katkılarından dolayı Fahri Doktora unvanı verilmiştir.