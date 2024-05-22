TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve futbolcular İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'nin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiği belirtildi.

Diğer sevk edilenler

Fenerbahçe Kulübünün doktoru Ertuğrul Karanlık ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal da tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

Galatasaray cephesi de cezadan kaçamadı

Galatasaray Antrenörü Serhat Doğan'ın derbideki hakareti nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi. Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri de çeşitli sebeplerle PFDK'ya sevk edildi.

8 Kulüp daha disipline sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'in 37. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor, Gaziantep FK, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, Mondihome Kayserispor ve TÜMOSAN Konyaspor'un da disipline sevk edildiğini açıkladı.