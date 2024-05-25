Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında 26 Mayıs Pazar günü Ülker Stadı'nda saat 19.00'da İstanbulspor'u ağırlayarak sezonun son perdesini kapatacak.

Son hafta heyecanı

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'ı mağlup ederek puan farkını 3'e indiren ve ikili averajda rakibinin önüne geçen Fenerbahçe, bu hafta da rakibini yenmesi durumunda şampiyonluk için Galatasaray'ın Konya deplasmanında yenilmesini bekleyecek.

Fenerbahçe'de 10 eksik

Michy Batshuayi, Alexander Djiku, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz, Cengiz Ünder ve Rade Krunic'in eksik olduğu Fenerbahçe'de bu isimlerin yerine kimlerin forma giyeceği merak konusu.