Pazar günü gerçekleşecek olan Fenerbahçe kongresi öncesinde, başkanlık yarışı hızla devam ederken, Ali Koç'un teknik direktörlük için Jose Mourinho'yu getirme kararı ve yönetim kurulu listesindeki değişiklikler dikkat çekiyor.

Yönetimde önemli değişiklik

Sport Digatele'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Nezih Barut, Ali Koç'un teklifini kabul ederek Fenerbahçe Futbol A.Ş yönetim kurulu listesine girmeye hak kazandı. Bu gelişmeyle birlikte, Fenerbahçe'nin yönetim kadrosunda önemli bir değişiklik yaşanmış oldu.