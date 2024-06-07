Fethiye Birlik ve İyilik Platformu tarafından düzenlenen etkinlik, Fethiye sahil bandında başladı. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Beşkaza Meydanı'na kadar yürüdü.

"Soykırıma hayır"

Yürüyüş boyunca "Kahrolsun İsrail", "Katil İsrail Filistin’den defol", "Soykırıma hayır" gibi sloganlar atan gruplar, Filistin halkının yaşadığı acılara dikkat çekti. Ayrıca, gökyüzünde Filistin bayrağı taşıyan bir paramotorun uçuşu da etkinlikteki duygusal atmosferi güçlendirdi.

Destek mesajları

Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen mitingde çeşitli konuşmalar yapıldı. Konuşmacılar, Filistin halkının maruz kaldığı zulme dikkat çekerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı. Birlik ve beraberlik mesajlarıyla Filistin'e olan destek vurgulandı.

Barış ve huzur temennileri

Mitingin sonunda, Filistin ve Gazze'de yaşamını yitirenler için sela okundu ve dualar edildi. Katılımcılar, Filistin halkı için barış ve huzur temennilerinde bulundu.

Etkinliğe Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve yerel halk büyük destek verdi.