İzmir'in turistik ilçelerinden Foça'da, Beşkapılar Kalesi ile Athena tapınağı arasındaki bölgeye yapılan Kordon Yolu ihalesinin ödemeleri yapılmadığı gerekçesiyle Foça Belediyesi'nin makam masaları ve koltukları dahil olmak üzere icradan haciz geldi.

Alacaklıların haczi şimdilik ertelemesiyle ertelenen durumun akıbeti Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı'nın çabalarına kaldı.

Foça'da gerçekleştirilen Kordon Yolu projesinin ödemelerinin yapılmaması nedeniyle yaşanan sorunlar, bugün belediye binasında daha ciddi bir boyuta ulaştı. Makam masaları ve koltuklarına kadar uzanan haciz işlemi, belediye yetkililerini harekete geçirdi.

Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, bu duruma sert tepki göstererek, "Foça Belediyesi'nin makam aracı ve makam odasının koltukları işçilerimizin maaşından daha önemli değildir!" ifadelerini kullandı. Yapılan itirazlar sonucunda hukuki şartların gerçekleşmemesiyle haciz işlemi askıya alındı.

Başkan Fıçı, "Foça Belediyesi şeffaf, adil, iyi bir yönetim anlayışıyla bu sorunların hepsini çözebilecek kadar güçlüdür ve çözecektir" dedi.