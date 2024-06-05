İzmir'in Foça ilçesinde, araçtan atılan bir sigara izmaritinin neden olduğu tahmin edilen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Yenibağarası Mahallesi Kabasakal mevkisinde, bir araçtan atılan sigara izmaritinin neden olduğu tahmin edilen yangın, saat 17.15 sıralarında çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle saat 18.45 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında ekili tarlalar, makilik alanlar ve arı kovanları zarar gördü.