İzmir'in Gaziemir ilçesinde, İZBAN Gaziemir durağında sabah saatlerinde derisi yüzülerek kutu içerisine bırakılmış bir kedi bulundu. Bu acı dolu manzara karşısında vatandaşlar dehşete düştü.

Gelen bilgilere göre, vatandaşlar, İZBAN Gaziemir durağında bulunan bir kediye yapılan vahşeti fark etti. WhatsApp İhbar Hattına yapılan şikayete göre, kedinin derisi yüzülmüş halde kutu içerisine bırakıldığı belirtildi.

Olayı görenler, kedinin derisinin yüzüldüğünü, kazadan ziyade kediye kasıtlı olarak işkence yapıldığına inandıklarını dile getirdi.

Bir vatandaş, "Kediyi gördüğümde inanamadım. Hayvana resmen işkence etmişler. Bu kedi nasıl bu hale geldi? Kim bu kediyi buraya bıraktı? Umarım en kısa sürede bunu yapanlar ortaya çıkar. Her canlının yaşam hakkı var." diyerek tepkisini dile getirdi.

Olayın ardından güvenlik görevlileri, kedinin durumunu değerlendirmek üzere bir veterineri aradılar ve kedi tedavi edilmek üzere İZBAN durağından alındı.