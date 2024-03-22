Çamlıheşinli Hasan Usta’nın temellerini attığı Petek Pastanesi’nde hizmet bayrağı dördüncü kuşakta. Babası Bayram Alpagül ile birlikte çalışan Kudret Alpagül, Akdeniz Bölgesi dışındaki ilk şubelerini neden İzmir’de açtıklarını şöyle açıkladı: “Soğuk zincir künefe satışımıza ilk şehir dışı olarak İzmir’de başladık ve süreci genişlettik. Künefe dışındaki diğer ürünlerdeki taleplerin artması ile birlikte İzmir’de üretim merkezi kurmak için bizleri teşvik etti. 1 Haziran 2021 tarihinde Karşıyaka’daki şubemizi, 23 Mayıs 2022 tarihinde Bayraklı şubemizi açtık.”

ŞUBE SAYISI ARTACAK

Gördükleri büyük ilgi karşısında İzmir’deki şube sayısını artırmayı planladıklarını belirten Alpagül, “İzmirliler bizi gayet güzel karşıladı, çıkan ürünler çok beğeniliyor. Yapılan misafir analizlerinde memnuniyet sonuçlarımız sürekli artıyor. İzmir’deki iki şubemiz de pastane konseptinde hizmet veriyor. Genelde İzmir’de dondurma, baklava, unlu mamuller vb. ürünlerin her biri için ayrı işletmeler bulunur. Bizde ise bu ürünlerin hepsi tek bir çatı altında misafirlerimizin hizmetine sunulur. Yaklaşık 850 adet kendimize ait reçetelerimizle üretilen ürünlerimiz mevcut. İzmir’in meşhur boyozunu kendi deneyimlerimizle harmanlayarak Petek özel böreğin üretimini gerçekleştirdik” diye konuştu.

KİŞİYE ÖZEL ÜRETİM

Özel siparişle kişiye özel üretim yaptıklarını da vurgulayan Alpagül, “Ana kuruluş sebebimiz de zaten budur. Misafirlerimize özel üretim yapıp, onların mutluluğunu arttırıyoruz. İnternet üzerinde online sipariş de alıyoruz ve giderek daha fazla ilgi görüyoruz. 82 yıl önce Hatay’ın ilk pastanesini açarken ilkemiz: doğal hammaddeler ile lezzetli ürünler yapmaktı. Büyüklerimizin iyi ürün, temizlik, insana hizmet ilkelerini benimseyerek günümüzde de uyguluyoruz. Markamızın sloganı ‘Unutamayacağınız Bir Tat’ ve bundan asla taviz vermiyoruz. Hatay’ın yöresel ürünlerini üreten, doğal hammaddelere özen gösteren bir işletme olduğumuzu göz önünde bulundurursak güzel İzmir’e lezzet katmaya geldiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim” dedi.

İKİNCİ MANŞET-İKİNCİ MANŞET- İKİNCİ MANŞET

RUSYA’DAN İRAN’A İRAN’DAN HATAY’A

Petek Pastanesi’nin öyküsü 1916–1917 yıllarında Rusya’da başladı. Bu yıllarda Çamlıhemşinli Hasan Usta’nın Rusya’da pastanecilik mesleğine adım atmasıyla yaklaşık bir asrı deviren bir tutkunun temelleri de atılmış oldu. Hasan Usta’nın vefat etmesiyle Tevfik Usta genç yaşta işletmeyi devralıp bilindik bir marka yaratma yolunda çalışmalarına devam etti. Ancak Tevfik Usta, Rusya’da Bolşevik İhtilali’nden sonra (Ekim Devrimi) yaşanan iç savaş sırasında SSCB kurulmadan önce 1922 yılında Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı.

HATAY’DA İLKLERE İMZA ATTI

Türkiye’de o zamanların şartlarında çok fazla iş imkanı olmadığı için Tevfik Usta İran’ın Tahran şehrine gitti. Tahran Pastanesi’ni açan Tevfik Usta, ürettiği ürünlerin kalitesinden ödün vermeden, sabırla çalışarak mesleğini devam ettirdi. Ürettiği ürünlerin kalitesi İran Şahı

Rıza Pehlevi’ye kadar ulaştı ve ona hizmet etmeye başladı. İran’da geçen 7 yılın ardından, çıkan iç karışıklıklar nedeni ile pastanecilik mesleğini Türkiye’de sürdürmeye karar verdi. 1939 yılında Tahran’daki pastanesini İranlı bir ustaya devrederek Hatay’a geldi. Burada bir fırın satın alan Tevfik Usta, 1942 yılında İskenderun’da ilk pastanesini açtı. En fazla dokuz misafir ağırlanabilen pastane aynı zamanda Hatay’ın ilk pastanesi olarak tarihe geçti. Tevfik Usta, aynı zamanda Hatay’a somun ekmeğini getiren ilk kişi olarak da biliniyor.

KALİTEDEN ÖDÜN VERMİYOR

Tevfik Usta, ürettiği ürünlerin kalitesinden ödün vermeden 1965 yılına kadar mesleğini devam ettirmiş ve babadan oğula geçen sistemle işini oğullarına devretmiştir. 1968 yılından itibaren Petek Pastanesi adıyla hizmet vermeye devam eden pastane; önceki kuşaklardan aldığı bilgi ve tecrübeyi, teknolojik gelişmelerle birlikte bilim ve tekniğin getirdiği yenilikler doğrultusunda geliştirerek, ailenin dördüncü kuşağı tarafından yönetilmeye devam ediyor. 82 yıldır sevgiyle ve saygıyla üretime devam eden Petek Pastanesi, değerlerini yaşatarak varlığını devam ettiriyor.