Son dönemde ChatGPT, yapay zeka konuşma becerileriyle büyük bir popülerlik kazandı. Microsoft bile onu Bing ile entegre etmek için büyük yatırımlar yaptı. Ücretsiz bir eklenti kullanarak kendi ChatGPT sohbet robotunuzu web sitenize yerleştirebilir ve birkaç dakika içinde aktif hale getirebilirsiniz.

Gereksinimler:

WordPress tabanlı bir web sitesi OpenAI’de bir hesap (API bağlantısından kaydolabilirsiniz) Jordy Meow’un AI Engine eklentisi (ücretsiz indirilebilir)

Kurulum ve ayarlar

AI Engine eklentisini yükleme:

Eklentiyi İndirin ve Kurun: WordPress kontrol panelinize giriş yapın, "Eklentiler" menüsünden "Yeni Ekle" seçeneğine tıklayın ve Jordy Meow’un AI Engine eklentisini aratın. Eklentiyi yükleyip etkinleştirin. Eklenti Ayarlarını Yapılandırın: Eklentiyi etkinleştirdikten sonra, WordPress kontrol panelinizde "Meow Apps" menüsünü bulup alt menüden "AI Engine"i seçin. Buradan "Chatbot" sekmesine tıklayın. Chatbot Özelleştirmesi: Burada, sohbet robotunuzun davranışını ve görünümünü değiştirmenize olanak tanıyan çeşitli seçenekler bulunur. Sitenizin farklı bölümlerine özelleştirilebilir sohbet robotları ekleyebilirsiniz. "Bağlam" kutusuna yapay zekaya bir kişilik tanımlayarak kullanıcılara nasıl yanıt vereceğini belirleyebilirsiniz.

Chatbot kurulumu ve entegrasyonu

Chatbot’a Ad ve Mesaj Tanımlayın: Sohbet robotunuza bir ad ve başlangıç mesajı vererek kullanıcıların sizinle etkileşime geçmesini sağlayın. Bu, kullanıcı deneyimini kişiselleştirir ve etkileşimi artırır. Kısa Kod Kullanımı: Chatbot oluşturucunun altında, chatbot’u bir sayfaya veya yayına eklemek için kullanabileceğiniz bir kısa kod bulunur. Bu kodu kopyalayıp sohbet robotunun görünmesini istediğiniz yere yapıştırın. Görünüm Ayarları: Sohbet robotunun açılır pencere mi yoksa tam ekran modunda mı görüneceğini belirleyebilirsiniz. Ayrıca, renk şemasını sitenizin tasarımıyla uyumlu olacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Maliyet yönetimi ve dikkat edilmesi gerekenler

API Maliyetleri: OpenAI sunucusuna erişim ücretsiz değildir. Ancak, çoğu temel sorunun maliyeti oldukça düşük olacaktır. Yoğun trafiği olan bir siteniz varsa veya sohbet robotu aşırı kullanılıyorsa maliyetler hızla artabilir.

OpenAI sunucusuna erişim ücretsiz değildir. Ancak, çoğu temel sorunun maliyeti oldukça düşük olacaktır. Yoğun trafiği olan bir siteniz varsa veya sohbet robotu aşırı kullanılıyorsa maliyetler hızla artabilir. Maliyet Takibi: Eklenti, API çağrılarının maliyetini sürekli olarak izlemenize olanak tanır. Beklenmedik bir faturayla karşılaşmamak için OpenAI web sitesinde aylık faturalandırma limitleri belirleyebilirsiniz. OpenAI profilinize tıklayıp "Hesabı Yönet > Faturalandırma > Kullanım limitleri"ni seçerek bu ayarları yapabilirsiniz.

Eklenti, API çağrılarının maliyetini sürekli olarak izlemenize olanak tanır. Beklenmedik bir faturayla karşılaşmamak için OpenAI web sitesinde aylık faturalandırma limitleri belirleyebilirsiniz. OpenAI profilinize tıklayıp "Hesabı Yönet > Faturalandırma > Kullanım limitleri"ni seçerek bu ayarları yapabilirsiniz. Harcamalarınızı Kontrol Edin: Aylık harcama limitinize ulaştığınızda chatbot çalışmayı durduracak ve bir hata mesajı verecektir. Bu nedenle, özellikle ilk birkaç gün ve hafta içinde maliyetlere dikkat etmeniz önemlidir.