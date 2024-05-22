Edirne'de düzenlenen Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Müsabakası'nda 200 Metre Kurbağalama branşında 14 yaş Türkiye Şampiyonu olan Arda Kafadar, elde ettiği başarıyla Bornovalıların gururu oldu. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kendisini ziyaret eden Kafadar ve arkadaşlarına başarıların devamını diledi.

7 yıldır Bornova Belediyespor bünyesinde çalışmalarını sürdüren Kafadar, bundan sonraki hedefinin Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek olduğunu söyledi.

Bornova Belediyesi, yüzme havuzu olanaklarını daha çok Bornovalıya ulaştırmak için yeni bir havuz yapmayı da planlıyor. Atatürk Mahallesi ile Kızılay Mahallesi arasındaki bir bölgede yapılacak havuzun proje çizimleri başladı.

Bornova Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cüneyt İnal ve Bornova Belediyespor Kulübü Başkanı Tuncay Altunkaya Arda Kafadar'ın Edirne'de elde ettiği başarı sayesinde önümüzdeki yıl yıldızlar kategorisinde önemli bir avantaj elde ettiğini söyledi.