Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yürütülen TURQUALITY Projesi, Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında bilinirliğini ve ihracatını artırmayı hedefliyor. Proje, özellikle Türk baharatlarının tanıtımına odaklanarak sektöre yeni bir ivme kazandırmayı amaçlıyor. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, konuyla ilgili olarak, "Bu projenin en önemli ayaklarından birisi Türk baharatlarının tanıtımıydı. Şimdi ise Birliğimiz ve Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ortaklığında yürütülmesi planlanan 'Turkish Herbal Tea' adlı Turquality Projemiz Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı" açıklamasında bulundu.

Yeni Proje: 'Turkish Herbal Tea'

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yürütülen yeni proje, 'Turkish Herbal Tea' adını taşıyor. Türk bitki çaylarının uluslararası alanda tanıtılması ve Türkiye'nin bu alandaki ihracatını artırması hedefleniyor. Projenin onaylanmasıyla birlikte, Türk baharatlarına ek olarak, geleneksel bitki çaylarının dünya çapında daha fazla bilinirlik kazanması amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığı Onayı

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, yeni projenin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığını belirtti. Bu onayın, Türk bitki çaylarına yönelik uluslararası alandaki rekabet gücünü artırarak sektöre yeni fırsatlar sunacağına inanılıyor.

Kekik ve defnenin üretim ve ihracatında dünya lideri olan Türk baharat ihracatçıları 2024 yılına yüzde 51 artışla başladı. Baharat sektörü Ocak-Şubat döneminde ihracatını 56 milyon dolardan 86 milyon dolara çıkardı. Bu ihracatın 54 milyon dolarlık kısmını ise Egeli ihracatçılar gerçekleştirdi. Baharat ihracatı miktar bazında da ilk iki ayda yüzde 31 artışla 24 bin tona ulaştı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, “Türk gıda ürünlerinin ABD pazarında bilinirliğini ve ihracatını artırmak için Ege İhracatçı Birlikleri tarafından 6 yıldır TURQUALITY Projemizi yürütüyoruz. Bu projenin en önemli ayaklarından birisi Türk baharatlarının tanıtımıydı. Şimdi ise Birliğimiz ve Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ortaklığında yürütülmesi planlanan 'Turkish Herbal Tea' adlı Turquality Projemiz Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandı. Proje ile 2023-2026 yılları arasında 4 yıllık bir süreçte tanıtım faaliyetleri yürütmeyi, bu faaliyetlerle kekik, adaçayı, defne, biberiye, meyan kökü gibi ürünlerin desteklenen kalemlerle tanıtımlarını yaparak ihracatta büyüme sağlamayı hedeflemekteyiz. ABD ve Almanya öncelikli hedef pazarlar olmak üzere hedef pazarlarda sağlık temalı Türk tıbbi ve aromatik bitkilerinin bitki çayı özelinde tanıtımını yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN BAHARAT İHRACATININ MERKEZ ÜSSÜ EGE BÖLGESİ'

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, “Türk baharat sektörü, 2023 yılında yüzde 10 artışla 186 milyon dolarlık baharat ihracatına imza attı. Türkiye'nin baharat ihracatının merkez üssü Ege Bölgesi ise baharat ihracatının yüzde 64'ünü gerçekleştirerek 118 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı. Türkiye'de üretilen baharatları, 2023 yılında 153 ülkeye ihraç ettik. 2023 yılında ihracatımızda ilk sırada olan ülkeler; ABD'ye 23 milyon dolarlık, Almanya'ya 21 milyon dolarlık, Çin'e 10 milyon dolarlık, Fransa ve Tayland'a 6 milyon dolarlık, Birleşik Krallık, Hindistan ve Hollanda'ya 4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Uzakdoğu'nun en büyük gıda fuarı olan Foodex Japan Fuarı'na Türkiye Milli Katılım Organizasyonun bu yıl 26.'sını yaparak Türk baharatlarını da tanıtıyoruz. Japonya'nın son 5 yılda gıda ithalatı yüzde 17'lik artışla 62 milyar dolardan 73,6 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde Türkiye'nin Japonya'ya yaptığı gıda ihracatı ise; yüzde 72'lik artışla 164 milyon dolardan 282 milyon dolara yükseldi. Japonya pazarında güçlüyüz, verimli bir fuar geçiriyoruz. Günümüzde yıllık 200 milyon dolar ihracat rakamına ulaşan baharat ihracatımızı uzun vadede 1 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.

'ÜRÜNLERDEKİ KALİTE SORUNU ÜRETİCİDE ÇÖZÜLMELİ'

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, “2023 yılında 51 milyon dolarla kekik, 45 milyon dolarla defne, 17 milyon dolarla kimyon, 14 milyon dolarla toz biber, 7 milyon dolarla sumak ve adaçayı en fazla ihraç ettiğimiz ürünler arasında yer alıyor. Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm dünyaya ihracatın devamlılığı için ürünlerdeki kalite sorununun çözümü hayati önem taşıyor. Ürünlerdeki kalite sorunu üreticide çözülmeli. Uzun süredir İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ile birlikte toplantılar ve eğitimler düzenleyerek yabancı ot kalıntısı nedeniyle ortaya çıkan ürünlerdeki kalite sorununun ortadan kaldırılması için yapılması gerekenleri anlatıyoruz" dedi.

'ANALİZ FİYATLARI MAKUL VE İHRACATI DESTEKLER BOYUTTA OLMALI'

Tarakçıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ürünlerdeki kalite sorununun ortadan kaldırılması için Tarım Bakanlığı, ihracatçı ve üretici iş birliği yapmalı. Üretimden paketlemeye kadar tedarik zincirinin komple çözüme kavuşturulması lazım. Analiz masrafları ihracatçıya maliyet oluşturuyor. Piyasa fiyatlarıyla analiz yapılmalı. İhracatın önünü açmak için analiz fiyatları makul ve ihracatı destekler boyutta olmalı. ABD pazarında ihracatımız istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Uzakdoğu ve Avrupa'da defne ihracatında yoğun artış var. Kekik ve adaçayında kalite sorunu var. Düşük kur ihracatçılar için problem yaratıyor. Döviz kurları ihracatı destekler boyutta olmalı. İşçilik ve enerji maliyetleri arttı. Navlun fiyatları hareketlendi ve tekrardan yükselişe geçti. Enflasyonun hareketli olduğu bir ortamda maliyet yapmakta güçlük çekiyoruz."(DHA)