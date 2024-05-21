Mısır'ın Gize Platosu, binlerce yıldır gizemini koruyan piramitleriyle ünlü. Ancak son yapılan araştırmalar, bu antik bölgenin hala keşfedilmemiş sırlarla dolu olduğunu ortaya koydu. Büyük Piramit yakınlarındaki Batı Mezarlığı'nda yeraltı radarı ve elektriksel direnç tomografisi kullanan arkeologlar, beklenmedik bir keşfe imza attı.

Gizemli "anomali" nedir?

Yeraltında tespit edilen ve "anomali" olarak adlandırılan bu yapılar, bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. Biri sığ, diğeri derin olmak üzere iki farklı yapının keşfi, arkeologları şaşkına çevirdi. Yapıların yoğunluğu çevredeki zeminden farklı olduğu için anomali olarak tanımlandı.

İnsan yapımı mı, yoksa doğal oluşum mu?

Şekillerinden dolayı insan yapımı olduğu düşünülen bu yapılar, inşaattan sonra doldurulmuş olabilir. Araştırmacılar, sığ yapının daha derin ve büyük bir yapının inşasını desteklemek amacıyla yapıldığından şüpheleniyor. Ancak anomalinin nedeni henüz netlik kazanmış değil. Kum, çakıl karışımı veya hava boşluklu seyrek aralıklardan kaynaklanmış olabileceği gibi, büyük bir yeraltı arkeolojik yapı da olabilir.

Yeni bir keşif mi yolda?

Arkeologlar, alanda yapılacak dikkatli kazılarla bu yapıların niteliğinin ve gizeminin çözülebileceğini umuyor. Gize'nin derinliklerindeki bu yeni keşif, antik Mısır'ın bilinmeyen yönlerini aydınlatabilir ve tarih kitaplarını yeniden yazmamıza neden olabilir.