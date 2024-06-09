Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, Ezgi Gözeger'in sunduğu Çalar Saat Hafta Sonu programında konuk oldu. Başkan Duman, Buca'da yollarla ilgili şikayetlerin sona ereceğini müjdeledi ve "Asfalt plent tesisimiz çok yakın bir zamanda üretime geçiyor" dedi.

Yollar üretim maliyetine yenilenecek

Duman, asfalt plent tesisiyle ilgili çalışmaları hızlandırdıklarını ve kısa süre içinde üretime başlayacaklarını belirtti. Bu adımın, satın alma maliyetlerini ortadan kaldırarak sadece üretim maliyetiyle Buca'nın yollarının yenileneceği anlamına geldiğini ifade etti.

Öğrencilere müjde

Buca Belediye Başkanı ayrıca gençler ve çocuklar için yeni projelerden bahsetti. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için bir etüt merkezi ile 150 kişilik bir öğrenci yurdu planladıklarını ve çalışmaların neredeyse tamamlandığını belirtti.

"Deprem direnci artacak"

Başkan Duman ayrıca belediye başkanlığına kadar olan süreci anlatarak, İzmir'de genç ve partili bir aday olarak gösterilmenin çalışmalara ivme kattığını ve başarılı olduklarını vurguladı. Kentsel dönüşümde de garantörlük yapacaklarını dile getiren Duman, bu adımın kamuya ve vatandaşlara fayda sağlayacağını ve deprem direncini artıracağını belirtti.

Son olarak, Başkan Duman, belediye çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti ve "Bucamıza kalıcı eserler bırakmak için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.