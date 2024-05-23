Göztepe Erkek Basketbol Takımı, A takım yardımcı antrenörlük görevine Hakan Demirci’yi getirdiğini resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Yeni Sezon, Yeni Hedefler

Göztepe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezonda Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde mücadele etmeye hazırlanıyor. Bu doğrultuda, takımın başına tecrübeli başantrenör Şahin Ateşdağlı’yı getiren İzmir ekibi, yardımcı antrenörlük pozisyonunda da önemli bir hamle yaptı. Hakan Demirci’nin ekibe katılmasıyla birlikte teknik kadro güçlendirilmiş oldu.

Hakan Demirci’nin Kariyeri

Kulüpten yapılan açıklamada, “A takım yardımcı antrenörü olarak Hakan Demirci ile anlaşmaya vardık. 2020-2021 sezonunda Nazilli Belediyespor’da yardımcı antrenör olan Demirci, son olarak TB2L takımlarından İstanbul Efendileri’nde görev aldı. Hakan Demirci’ye Göztepe’mize hoş geldin diyor, sezon boyunca başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Hakan Demirci, Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde edindiği tecrübelerle Göztepe’nin teknik ekibine önemli katkılar sağlayacak. Daha önce Nazilli Belediyespor ve İstanbul Efendileri gibi takımlarda görev alarak önemli deneyimler kazanan Demirci, Göztepe’nin hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak.

Teknik Kadroda Hareketlilik

Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sadece oyuncu transferleriyle değil, teknik kadroda da önemli değişiklikler yapıyor. Şahin Ateşdağlı’nın başantrenör olarak getirilmesinin ardından, yardımcı antrenörlük pozisyonuna Hakan Demirci’nin katılması, takımın hedeflerine ulaşma yolunda atılan önemli adımlardan biri olarak dikkat çekiyor.