İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden (DEÜ) Prof. Dr. Doğan Yaşar, Sahra Çölü'nden Türkiye'ye yoğun toz taşınımının beklendiğini belirterek, halkı bu duruma karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardı. Prof. Dr. Yaşar, mart ayı sonu itibarıyla Türkiye'ye toz taşınımının başlayacağını ve bu durumun özellikle akciğer rahatsızlığı olan kişiler için risk oluşturabileceğini ifade etti.

İklim bilimci olarak konuşan Prof. Dr. Yaşar, her yıl Sahra Çölü'nden 2 milyar ton tozun taşındığını ve bu tozların doğayı gübrelediğini belirtti. Ancak, mart ayının sonundan nisan ayının son haftasına kadar olan dönemde toz taşınımının yoğunlaştığını vurguladı. Bu dönemde, özellikle pazartesi ve salı günlerinden itibaren toz taşınımının artacağını söyledi.

Prof. Dr. Yaşar, halkı bu dönemde oluşabilecek semptomlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle, kuru öksürük ve hapşırık gibi semptomlar gösterenlerin maske kullanmalarını önerdi. Akciğer rahatsızlığı bulunan kişilerin ise mutlaka partikül tutucu maskeler takmalarını tavsiye etti.

"12 MİLYAR POLEN ÜRETİR"

Çöl tozlarıyla beraber yaşanabilecek polen sorununa da dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar, "Bir tek çam ağacı, 12 milyar polen üretir. Böylece bu dönem havada, polen çok yoğun miktarda çoğalır. Bunu içimize çektiğimiz zaman rahatsızlıklar yaşanır. Özellikle astım gibi akciğer hastalıklarına sahip kişiler için tehlikelidir. Bu dönem 'bahar alerjisi' dediğimiz kuru öksürük ve hapşırık gibi semptomlar görülür. Akciğer rahatsızlıkları bulunanlar, mutlaka 3 hafta boyunca bulabiliyorlarsa; partikül tutucu maske takmalı. Bulamıyorlarsa normal maske kullanmalı" dedi.

"KORKULACAK BİR ŞEY YOK"

Çöl tozlarının havada aşırı miktarda yoğunlaşacağını hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, bu dönem kırmızı renkli tabakalı silikat nedeniyle araçların üzerinin çamura bulanacağını kaydetti. Prof. Dr. Yaşar, "Çöl tozları ne kadar fazla olursa, o kadar güzel. Tarımda verimlilik elde ederiz. Tarım için iyi ancak sağlık açısında da tehlikeli bir dönem, dikkat etmeli. Korkulacak bir şey yok" diye konuştu.