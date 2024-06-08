Süper Lig'de yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Göztepe, dış transfer çalışmalarını hızla sürdürürken, mevcut kadrosunda da planlamalarına devam ediyor. İskelet kadrosunu büyük ölçüde koruyan sarı-kırmızılılarda genç sağ bek Uğur Kaan Yıldız'a gün doğdu. Geçen sezonu Ümraniyespor'da geçiren ve U21 Milli Takım'ın kadrosuna davet edilen 21 yaşındaki futbolcunun teknik direktör Stanimir Stoilov tarafından kampa dahil edileceği bildirildi.

Bulgar teknik adamın geçen sezon çalışmadığı futbolcuyu değerlendirmeye alacağı ve potansiyelini görmek istediği vurgulandı. Göztepe'den Ümraniyespor'a kiralanan Uğur Kaan, geçen sezon istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Ümraniyespor'da 28 maça çıkan genç oyuncu, 2091 dakika süre aldı. Toplamda 4 gol atıp 3 de asist yapan Uğur Kaan, performansıyla milli takıma seçildi.