Bu dönemde altın ve gümüş yatırımcılarına önemli kazançlar sağlandı. Belirsizlik dönemlerinde güvenli liman olarak kabul edilen altına, son dönemde gümüş de eklenmiş durumda. 2024 yılı başından itibaren gümüş, altını geçerek değer kazandı. 1 Ocak 2024'te 22 lira olan gümüşün gramı, yaklaşık yüzde 45'lik bir artışla 32 liraya yükseldi. Gram altın ise aynı dönemde bin 950 liradan yaklaşık yüzde 25'lik bir artışla 2 bin 450 lira seviyelerine ulaştı.

İç piyasada altına olan taleple ilgili konuşan Kapalıçarşı esnafı Cihat Zeytun, altının uzun vadede kazandırdığını belirtirken, gümüşün de son 6 ay içinde yüzde 50'ye yakın bir getiri sağladığını ifade etti. Zeytun, vatandaşların işçilik olmayan altınları tercih ettiğini ve gümüşün de altın gibi uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu vurguladı. Gümüş, külçe veya daha küçük parçalar halinde satılarak yatırımcılara sunuluyor.