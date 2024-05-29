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Döviz kurları, ithalat ve ihracat yapan firmaları, yatırımcıları ve tasarruf sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

Yeni Kaledonya'daki şiddet olayları neden nikel fiyatlarını etkiliyor?

Yeni Kaledonya'daki şiddet olayları neden nikel fiyatlarını etkiliyor?

Dün, doların satış fiyatı 32,1900 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 34,9820 TL seviyesindeydi. Bugün itibarıyla dolar ve Euro fiyatlarında hafif dalgalanmalar gözlemleniyor.

İşte 29 Mayıs Çarşamba günü için güncel döviz kurları:

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