İşte 29 Mayıs Çarşamba günü için güncel döviz kurları:
Dolar (USD)
- Alış: 32,2200 TL
- Satış: 32,2220 TL
Euro (EUR)
- Alış: 34,9630 TL
- Satış: 34,9650 TL
Dün, doların satış fiyatı 32,1900 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 34,9820 TL seviyesindeydi. Bugün itibarıyla dolar ve Euro fiyatlarında hafif dalgalanmalar gözlemleniyor.
Döviz kurları, ithalat ve ihracat yapan firmaları, yatırımcıları ve tasarruf sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.
Kaynak: Haber Merkezi