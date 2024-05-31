İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, 23 Mayıs'ta 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan ortak çalışmalarda silahlı saldırı faili E.K (30), Manisa'nın Salihli ilçesinde saklandığı çiftlik evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olayın diğer faili M.D. (27) ile onlara yardım ettikleri tespit edilen F.A.A. (45), A.A (34), E.D. (29), G.A. (47), Y.U. (39), H.B. (54) ve T.G. (29) de gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K ve M.D. tutuklandı. 3 zanlı ifadeleri alınarak salıverildi, 4 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bir otomobil içinden, hareket halindeki motosiklette bulunan H.A. (32) ve Hüseyin Akgün'e tabancayla ateş açılmış, H.A. ve Aygün ile o sırada yolda yaya olarak ilerleyen 10 yaşındaki M.A.Ö. yaralanmıştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Akgün hayatını kaybederken, polis olay yerinden plakasız otomobille kaçan E.K. ve M.D'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı.