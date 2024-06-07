Konak Belediyesi Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen sanat kurslarında eğitim alan kursiyerler, yıl boyunca süren emeklerinin karşılığını alarak mezuniyet sevincini yaşadı. Mezuniyet etkinliğine, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun da katılımıyla büyük bir coşkuyla ev sahipliği yapıldı. Başkan Mutlu, İzmir'in kültür ve sanat hayatının daha da zenginleşeceğini ve etkinliklerin artarak devam edeceğini vurguladı.

Mezuniyet sevinci Başkan Mutlu ile paylaşıldı

Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik, geniş bir katılımla ve yoğun ilgiyle karşılandı. Kursiyerlerin yıl boyunca ürettikleri eserlerin sergilendiği etkinlikte, Başkan Mutlu tüm katılımcılara İzmir'in kültür ve sanatına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Başkan Mutlu, yaptığı konuşmada kültür merkezinin her katında farklı sanat etkinliklerinin yer aldığını belirterek, "Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi, her yaş grubundan sanatseverlere hitap eden bir merkez. Bu güzel merkezin, Aydınlık İzmir'in aydınlık Güzelyalı'sına çok yakıştığını düşünüyorum. Sizlerin yoğun katılımı ve eserlerinizle katkıda bulunmanız, İzmir'in sanat hayatını zenginleştiriyor. Önümüzdeki dönemde Konak ve İzmir'de kültür ve sanat etkinliklerimiz artarak devam edecek" dedi.

Sanat dolu etkinlik

Etkinlikte, ahşap yakma, fotoğrafçılık, seramik, resim ve daha birçok alanda eğitim alan kursiyerlerin eserleri sergilendi. Ayrıca minik balerinlerin dans gösterisi, Konak Belediyesi Çocuk Korosu'nun müzik dinletisi ve tiyatro gösterileriyle dopdolu bir program sunuldu.