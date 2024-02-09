Son yılların en çetin kış şartlarının yaşandığı kentte, kar kalınlığı yüksek kesimlerde fırtınanın da etkisiyle yer yer 4 metreyi buldu.

Merga Bütan Kayak Merkezi'ndeki 3 bin rakıma inşa edilen kafenin büyük bölümü kar altında kaldı, aynı bölgedeki elektrik direği kar ve buzla kaplandı.

Kayak merkezinde düzenlenen Alp Disiplini 1. ayak yarışları için Erzurum'dan gelen Mehmet Sait Demir, kentte her yerin karla kaplı olduğunu söyledi.

Kentte daha az kar olacağını düşündüklerini belirten Demir, "Yer yer 3-4 metre kar var. Zirvedeki kafe ve direkler de karla kaplanmış. Erzurum'dan geldim ama orada bu kadar kar yoktu. Atmosfer çok iyi." dedi.

Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği ilçede çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu, bitki ve ağaçlar kırağıyla kaplandı.