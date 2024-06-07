HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Son yıllarda güven ortamının sağlanmasıyla sosyal hayatın canlandığı, saklı güzelliklerin ortaya çıktığı Hakkari'de, turizmin geliştirilmesi ve 12 aya yayılması için tanıtım atağı başlatıldı.

Huzurun hakim olduğu yaylalarında yıllardır saklı kalan güzelliklerin yeni yeni keşfedildiği Hakkari, kışın kayak merkezi, yazın da nehirleri ve şelaleriyle binlerce turisti ağırlıyor.

Özellikle doğa tutkunu turistlerin rotasına giren kentin, turizm pastasından hak ettiği payı alması için Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce "Dağların Şehri: Hakkari" projesi yürütülüyor.

Valilik himayesinde hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan 5 kişilik ekip, kent merkezi, Çukurca Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçelerine giderek kültürel değerleri, doğal güzellikleri ve turizm potansiyeli olan alanları profesyonel görüntülerle kayıt altına alıyor.

Özenle hazırlanan görüntülerin sosyal medya hesaplarında ve çeşitli platformlarda yayınlanarak kente daha fazla turistin gelmesinin sağlanması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının, kentteki turizm çeşitliliğinin artırılması ve 12 aya yayılması, turizmden daha fazla pay alması için uyguladığı bazı projelerin olduğunu söyledi.

Kentin yüzde 87'sinin dağlık alanlardan oluştuğunu, doğal güzellikleriyle öne çıktığını belirten Ağacanoğlu, "Hakkari eşi benzeri olmayan bir coğrafyaya, dağlara, zirvelere, vadilere sahip. Valimiz Sayın Ali Çelik'in destekleriyle projeyi yürütüyoruz. Öncelikle kendi turistik değerlerimizi tanıtmak, kültürel mirasımızı bin yıl önce olduğu gibi günümüze aktarmak, somut olmayan kültürel mirasımızın tespitini, arşivlenmesini ve bunların kayıt altına alıp tanıtılmasını amaçlıyoruz. Bunların tanıtımı için interaktif bir dergi oluşturmak istiyoruz. Aynı şekilde sosyal medya platformları üzerinde 'Dağların Şehri: Hakkari' isimli bir kanal yayına almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- "İnsanları gönül rahatlığıyla buraya davet edebiliyoruz"

Çalışmayla kenti daha çok bilinen bir yer haline getireceklerini vurgulayan Ağacanoğlu, güzel geri dönüşler almaya başladıklarını ifade etti.

Kentte son yıllarda turizmde ciddi bir hareketliliğin yaşandığını dile getiren Ağacanoğlu, "Hakkari gerçekten muazzam. Çok güzel bir coğrafya. Bu coğrafyayı görmek, keşfetmek gerekiyor. Biliyorum ki insanlar Hakkari'yi çok merak ediyorlar. Buradan sesleniyoruz. Hakkari çok huzurlu, güzel bir yer. Dağlarıyla, şelaleleriyle, florasıyla, faunasıyla, kültürel zenginliği, folkloruyla insanları ağırlamaya hazır. Herkesi burada misafir etmek istiyoruz." dedi.

Tanıtım çalışmasının profesyonel ekip tarafından yapıldığını anlatan Ağacanoğlu, "Çekim ekibimiz kentin güzelliklerinin çekimi ve montajını yapıp sosyal medyadan tanıtımını gerçekleştiriyor. Neredeyse tüm kurumlarımız projemize destek veriyor. Kapsamı geniş zor bir proje. Bu doğrultuda iyi sonuçlar elde etmek için çok çaba sarf ediyoruz. Hedefimiz Hakkari'de ayak basmadık, gidilmedik yer bırakmamak. Çok şükür huzur ortamında rahat bir şekilde projeyi yürütebiliyoruz. İnsanları gönül rahatlığıyla buraya davet edebiliyoruz. Bu sonuca ulaşmamızda emekleri geçen tüm devlet büyüklerime şükranlarımı arz ediyorum." dedi.