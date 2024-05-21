Gaziemir Belediyesi’nin düzenlediği Gaziemir Gençlik Festivali kapsamında gerçekleşen 13. Geleneksel Halk Dansları Gecesi, izleyicilere adeta görsel bir şölen sundu. Festival Alanı’nda düzenlenen etkinlikte, belediyenin halk dansları kursuna katılan kursiyerler sahne aldı. Kursiyerler, 11 farklı yöreden geleneksel dansları sergileyerek Anadolu’nun kültürel zenginliğini izleyicilere aktardı.

11 yöreden danslarla Anadolu’nun zenginliği sahneye taşındı

Azeri, Aydın, Bodrum, Erkek Zeybek, Halay, İzmir, Kadın Kaşıklı Zeybek, Karadeniz, Potpori, Roman ve Teke gibi yöresel danslarla sahne alan kursiyerler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Zeybekten horona, roman havasından halaya kadar çeşitli oyunlarla sahne alan 400 kursiyer, izleyicilere tam anlamıyla bir dans ziyafeti sundu. Bazı kursiyerler ilk kez sahneye çıkmanın heyecanını yaşarken, deneyimli olanlar tekrar sahne almanın gururunu ve mutluluğunu paylaştı.

Aileler ve Gaziemir halkı büyük ilgi gösterdi

Muhteşem performanslarıyla izleyenleri büyüleyen kursiyerlerin heyecanına aileleri de ortak oldu. Belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve alanı dolduran Gaziemirlilerin yoğun ilgisiyle geçen gecede, finalde sahneye çıkan halk dansları topluluğunun hep bir ağızdan marşlar söylemesiyle etkinlik sona erdi.

13. Geleneksel Gaziemir Belediyesi Halk Dansları Gecesi, Gaziemir’in kültürel dokusunu bir kez daha ortaya koyarken, izleyicilere de unutulmaz bir gece yaşattı.