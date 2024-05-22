Halkbank, esnaf kredileri faiz oranlarının güncellenmesiyle ilgili kamuoyunda çıkan yanıltıcı haberler nedeniyle bir açıklama yaptı. Banka, esnaf kredileri faiz oranlarını 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere güncellediğini ve bu değişikliğin geçmişe yönelik olarak uygulanmadığını bildirdi.

Yasal düzenlemeler ve faiz oranları

Açıklamada, esnaf kredilerine uygulanacak faiz oranlarının yasal olarak banka kaynak maliyetinin altında olmayacak şekilde belirlendiği ifade edildi. Esnaf kredilerinin vadeleri boyunca sabit faizli krediler olmadığı, bankanın kaynak maliyetine bağlı olarak değişken faizli krediler olduğu belirtildi.

Kaynak maliyeti ve faiz oranlarının artışı

Bankanın açıklamasında, güncel durumda bankaların kaynak maliyetlerinin %50 seviyesine geldiği ve kredi faiz oranlarının da buna paralel olarak arttığı belirtildi. Bu durum nedeniyle, esnaf kredileri faiz oranlarının piyasa güncel kredi faiz oranlarının oldukça altında kalacak şekilde güncellenmesi gerektiği vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı desteği

Açıklamada, esnaf kredileri faiz oranının %50'sinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığı ve bu sayede esnafa önemli bir destek sağlandığı ifade edildi. Yeni faiz oranlarının %17-29 bandında değiştiği, ancak artışın büyük kısmının %17'lik en düşük faiz oranı bandında devam ettiği belirtildi.

Deprem bölgesi istisnası

Açıklamada, deprem bölgesinde bulunan 5 il ve 2 ilçede kullandırılan esnaf kredilerinin faiz oranı düzenlemesinin dışında tutulduğu ifade edildi. Bu bölgelerdeki esnafa özel bir destek sağlanmaya devam edileceği vurgulandı.

Halkbank’ın esnafa destek taahhüdü

Halkbank, kuruluşundan itibaren esnafın yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti. 2002 yılından bu yana 4,2 milyon esnafa 498 milyar lira esnaf kredisi sağlandığı, Ocak 2023-Mayıs 2024 döneminde ise 545 bin esnafa 213 milyar lira kredi kullandırıldığı açıklandı. İlerleyen dönemlerde kaynak maliyetlerinde azalma olması durumunda esnaf kredileri faiz oranlarında iyileştirmeler yapılacağı ifade edildi.

Bankanın açıklamasında, esnaf kredileri faiz oranlarında kaynak maliyetlerindeki azalışlara bağlı olarak ilerleyen dönemlerde iyileştirmeler yapılacağı belirtildi. Halkbank, esnaf kredileriyle ilgili desteklerini kesintisiz şekilde sürdüreceğini taahhüt etti.

Halkbank’ın esnafa verdiği krediler

Halkbank, 2002 yılından bu yana 4,2 milyon esnafa toplamda 498 milyar lira esnaf kredisi sağladığını belirtti. Ocak 2023-Mayıs 2024 döneminde ise 545 bin esnafa 213 milyar lira kredi kullandırıldı. Banka, her zaman olduğu gibi esnafa desteklerini kesintisiz şekilde sürdüreceğini açıkladı.