Menderesli iş insanı Harun Karakaya Menderes Engelsiz Yaşam Derneği'ne 100 bin TL bağışladı. Haber Ekspres Gazetesi'ne konuşan Karakaya gençlere çok çalışma tavsiyelerinde bulundu.

TAVSİYEM ÇOK ÇALIŞSINLAR



"Genç arkadaşlara tavsiyem, çalışmaktan korkmasınlar, sabırlı olsunlar. Hala satışta olan dairelerimiz var. Tabii, konut kredilerini de bekliyoruz. Konut kredilerine ihtiyaç var, faizler yüksek, bu konuda da devletimizin bir şeyler yapmasını bekliyoruz" dedi.

BİR YIL İÇİNDE 10 KAT ZAM GÖRDÜK



"Demirin fiyatı, tuğlanın fiyatı inanılmaz arttı. Bir yıl içinde 10 kat zam gördük. Maliyetler yüzünden daire fiyatlarını artırmak zorunda kalıyoruz. Bu konuda hükümetimizin adım atması gerekiyor. Projelerimizi hızla tamamlamalıyız ki uygun fiyatlarda daireler sunabilelim. Menderes eski muhtarımız İlkay Çiçek belediye başkanı oldu, projelerin daha hızlı ilerleyeceğine inanıyorum" dedi.

YATIRIMCILARIN ÖNÜ AÇILMALI



"Yatırımcıların önünü açmalıyız. İlkay Başkan'ın çalışkan olduğunu biliyorum, ruhsat süreçlerinin daha hızlı olmasını bekliyoruz. Proje ruhsatlarının hızlı çıkması gerekiyor, böylece üretim yapabiliriz." dedi.

100 BİN TL BAĞIŞ YAPTI

"İzmir'den dünyaya açılacak projelere destek verelim. Engelsiz Yaşam Derneği’ne 100.000 TL bağış yaptık. Engellilerle birlikte olmalıyız, onlara destek olmalıyız. İlkay Başkan’ın beyaz kafe projesine de destek vereceğiz. Bu projeyle engelli arkadaşlarımıza gelir kaynağı sağlayacağız. Gençlere çalışmaktan korkmamalarını, deneyim kazanmalarını tavsiye ediyorum" dedi.