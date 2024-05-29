Dilan Polat'ın hastanede kaldığı süre boyunca, anne ve anneannesini öldürüp parçalara ayıran cani katil Rabia Çataklı ile aynı ortamı paylaşmak zorunda kaldığı ortaya çıktı. Bu durum, Polat için büyük bir korku kaynağı oldu.

Cezaevinde kendisine zarar verdiği için yeniden hastaneye sevk edileceği haberi Polat'ı tekrar harekete geçirdi. Dilan Polat, Çataklı ile aynı ortamda kalmamak için cezaevi yönetimine dilekçe verdi. Polat, dilekçesinde, Çataklı ile aynı yerde kalmasının kendisi için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirterek, bu durumun ruh sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.

Dilekçe verdi

Gazeteci Emrullah Erdinç YouTube kanalında yayınladığı videoda Dilan Polat'ın hastane ve cezaevi süreciyle ilgili bilgiler vererek " Dilan Polat, yılbaşında hastaneye sevk edildiğinde annesini 110, annesini de 6 yerinden parçalayarak sokağa atan Rabia Çataklı ile aynı koğuşta kaldı. Çataklı'nın durumunu öğrenen Polat, sabaha kadar uyuyamadı. Hatta o dönem kendisiyle moda olan kalpli pijama takımını da beğendiği için Rabia Çataklı'ya hediye etti. Hastanede kalmak istemediği için dilekçe veren Polat 'Ben burada kalacağıma kardeşim Sıla ile kalmak istiyorum' diyerek dilekçe verdi ve cezaevine sevk edildi. Yeni yapılan Adli Tıp raporunun ardından yeniden hastaneye sevk edilmesi konuşulan Dilan Polat, cezaevi yönetimine dilekçe vererek 'Sağlık durumum verilen ilaçlardan dolayı iyi' dedi. Dilan Polat, Rabia Çataklı ile aynı hastane koğuşunda kalmak istemiyor. Verilen kararın ne olacağı ise ilerleyen günlerde belli olacak" ifadelerini kullandı.

Rabia Çataklı kimdir?

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde psikolojik sorunları olan 31 yaşındaki Rabia Çataklı, cinnet getirerek korkunç bir faciaya neden oldu. Çataklı, 56 yaşındaki annesini 110 yerinden, 77 yaşındaki anneannesini ise baltayla 6 yerinden parçalara ayırarak sokağa attı. Olayın ardından gözaltına alınan Rabia Çataklı, hastanede sağlık kontrolünden geçirildiği sırada serçe parmağını koparıp yuttu.Beş sakinleştirici iğne yapılarak sakinleştirilen Çataklı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesinde yaşananları neden yaptığını bilmediğini söyleyen Çataklı, "Ölecek gibi hissettim. Mehdi olduğumu düşündüm. Onların şeytan olduğunu ve öldürmem gerektiğini bana söylendi. Ben de öyle yaptım. İkisini de çok severdim," dedi.