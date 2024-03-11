Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son dönemdeki ekonomik gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada, döviz piyasasındaki dalgalanmanın geçici olduğunu vurguladı. İngilizce bir mesaj paylaşan Şimşek, Türkiye'nin ekonomik durumu ve alınan tedbirler hakkında önemli bilgiler verdi.

Ekonomik Dalgalanma: Geçici Bir Durum mu?

Şimşek, döviz piyasasındaki son dalgalanmanın geçici olduğunu savunarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon beklentilerini sabitleme kararlılığını vurguladı. Maliye politikalarının sıkılaştırılmasıyla TCMB'nin enflasyonu düşürme hedefine ulaşmada kararlı olduklarını belirtti.

Fitch'in Not Artırması ve Türkiye Ekonomisi

Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para kredi notunu artırmasını ve not görünümünü nötrden pozitife yükseltmesini olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Bu durumun, Türkiye'nin güçlü ekonomi politikalarının bir yansıması olduğunu belirtti. Şimşek, mevcut politikaların sürdürüleceğini ve yapısal reformlara devam edileceğini vurguladı.

Türkiye'nin Ekonomik Gücü: Şimşek'ten Açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı, Türkiye'nin ekonomik gücünü korumak adına alınan önlemleri anlatarak, Fitch'in not artırımının bu çabaların bir göstergesi olduğunu belirtti. Sağlam ekonomi politikalarının devam edeceğini ve yapısal reformlara öncelik verileceğini ifade etti.

"Fiyat istikrarını sağlamak birinci önceliğimiz olmaya devam ediyor" diyen Şimşek, mesajın devamında şu ifadelere yer verdi:

* Büyümenin yeniden dengelenmesi süreci oldukça iyi gidiyor; iç tüketim ılımlı seyrediyor ve net ihracat güçleniyor.

* Cari açık beklenenden daha hızlı daralıyor ve bu yıl GSYİH'nın yüzde 3'ünün çok altına inme yolunda.

* Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı ağustos ayından bu yana 12 puan arttı. Programımıza olan güven arttıkça bu eğilim devam edecek.

* Mali sağlığın yeniden sağlanması da önemli bir hedeftir. Mali ivmenin bu yılın ilerleyen dönemlerinde gerilemesi bekleniyor ve gelir politikalarının daha destekleyici olmaya başlaması bekleniyor. Depremle ilgili harcamalar da dahil olmak üzere mali açığı gelecek yıl GSYİH'nın %3'ünün altına düşürmeye kararlıyız.

* Fiyat istikrarına ulaşmanın zaman alacağını akılda tutmak önemlidir. Bu ayki yerel seçimlerin ardından Türkiye'nin, verimliliği artıracak ve rekabet gücünü artıracak reformları da içeren orta vadeli programını sürdürmek için seçimsiz uzun bir dönemi olacak.

* Özetle Eylül ayında açıkladığımız program beklendiği gibi çalışıyor.