Komşu ilçeler Seferihisar ve Selçuk arasındaki ulaşım sorunu hem emekçi şoförler hem de vatandaş için dayanılamaz bir hal almıştı. Gazeteciler Deniz Doğan ve Ezgi Yeşil moderatörlüklerini yaptığı Sokağın Nabzı Programı’nda durumu sık sık dile getiriyordu. Mağduriyet yaratan bu ihtiyacın yetkili birimlere iletilmesi sonucu, Doğan ve Yeşil, durumu Selçuk’tan bildirdi.

Selçuk Şoförler Odası Başkanı Ayhan ALBAYRAK durumu özetledikten sonra Doğan ve Yeşil’in sorularını şöyle yanıtladı;

‘’Biz yaklaşık 30 yıldır Selçuk-Doğanbey hattında taşımacılık yapan bir kooperatifiz. Müşterilerimiz bizden sık sık Seferihisar’a gitmemizi, direkt götürmemizi istiyorlar. Maalesef götüremiyor, 15 km geride bırakmak zorunda kalıyoruz. Yolcularımızı aktarmalı götürüyoruz. Bununla ilgili yolcularında istekleri doğrultusunda, güzergahı uzatmak için kendi odamıza talepte bulunduk. Odamız da bir üst kuruma iletti. Bunun için Seferihisar Belediyesi ve Şoförler Odası’ndan onay almamız gerekiyordu. Onlarda kendi sebeplerinden dolayı bize onay vermediler. Bununla ilgili mağdur durumdayız.’’

-Görüşmeler dahilinde onayın Büyükşehir Belediyesi tarafından verileceği bilgisine ulaşıldı. Bu sorun Büyükşehir Belediyesi nezdinde mi çözülmelidir?

‘’Tam emin değilim ama zannedersem öncelikle yerel belediyenin onaylaması gerekiyor. O şekilde biliyorum. Şimdi Seferihisar Belediyesi uygunluk verirse zannediyorum ki sorun yok, ondan sonraki süreç takip edilip yapılabilir.

Kuşadası-Seferihisar araçları yetki belgeleriyle çalışabiliyorlar. Onların izinleri var. Fakat onların izinleri varken bizim niye yok? Bizim de olması gerekiyor. Biz belediyenin izniyle, güzergâh ile çalışan bir kooperatifiz. Bizim de olması gerekiyor diye düşünüyorum.’’

-Birçok kişi ve kurum onay verirken sizce neden Seferihisar Belediyesi onay vermiyor?

‘’Bilmiyoruz, onun nedenini bizim bilme şansımız yok.

Müşterilerimiz bize her gün bu talebi iletiyorlar. Yolcuların buradan Sığacık’a gitmek için 3 aktarma yapması gerekiyor. En azından birini kaldırıp aktarma sayısını 2’ye düşürmemiz gerekiyor. Mağduriyet yarattığından bu durumu çözmemiz gerekiyor.’’

-Seferihisar pilot uygulama kapsamında İztaşıt kullanımına başladı. Selçuk için böyle bir düşünce var mı?

‘’İztaşıt İzmir’in bütün ilçelerinde olacak. Zaman bize geldiği zaman, biz de İztaşıt’a gireceğiz.

Yolcularımız, onların daha konforlu ve az maliyetli yolculukları için İztaşıt mantıklı bir uygulama. Gerekli bir proje.’’

-VATANDAŞALAR, YOLCULAR BU ARAÇ SIKINTISINI SİZLERE İLETİYOR MU?

‘’Tabii ki. Devamlı, hemen hemen her gün Seferihisar’a giden yolcular bu talepte bulunuyorlar. Ancak biz bu durumu çözemedik. Dilekçe değil fakat sözlü istekte bulunuyorlar.’’

-KONU İLE İLGİLİ SORUNLARI KİME, HANGİ KURUMA İLETTİNİZ?

‘’Biz dilekçeyi Selçuk Şoförler Odası’ndan talep ediyoruz. Onlar bizim adımıza üst makamlara ve ardından gerekli yerlere ulaştırılıyor. Dilekçemiz karşılığında uygun olmadığı belirtildi. O şekilde kapandı bu iş.’’

Albayrak sözlerini şöyle sonlandırdı;

‘’Sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım başarıya ulaşır, hattımızı uzatırız. Yolcularımıza rahat bir ulaşım sağlarız.’’

Selçuk Şoförler Odası Denetim Kurulu Başkanı Rüştü Erdinç AYDOĞAN durumu şöyle aktardı;

‘’Yolcular mağduriyetin giderilmesi için Seferihisar’a ulaşım istiyorlar. Aktarma ile zaman kaybı olmaması için başvuruda bulunduk. Eğer onaylanırsa hem bizler hem yolcular için iyi olacak.

Bildiğim kadarıyla güzergahta 12 km Seferihisar’a mesafemiz var. Bugün de iki yolcu götürdüm, indikleri yerde arabayla karşıladılar. Bizde, bizden öncekiler de talepte bulundu. Bürokrasi bilmediğimiz için ret geldi, önümüz açılmadığı için Seferihisar’a giremiyoruz. Zaten Doğanbey Seferihisar’ın bir mahallesidir. Orası da burası da turistik yerler. Şoför arkadaşlar olarak hem yolcu hem bizler hem de Selçuk’un geleceği için bu uygulamanın iyi olacağını düşünüyoruz.

Vatandaşlar bize ‘Neden gitmiyorsunuz?’ diye sorduklarında talep ettiğimizi ve onların da dilekçe ile talep etmeleri gerektiği bilgisini iletiyoruz. 3 araçlı aktarma ile zaman anlamında da mağduriyet oluyor. Biz de bu mağduriyeti gidermek için bu şekilde çabalıyoruz, dilekçe veriyoruz. Mahalle de çalışmak istiyoruz.’’

Selçuk-Doğanbey Eski Kooperatif Başkanı Hüseyin AYDOĞDU şu bilgileri aktardı;

‘’Ahmet Acar döneminde ben de burada kooperatif başkanıydım, bu sırada ben üst yazı ile talepte bulundum ve olumlu yanıtlar geldi. Bir tek olumsuz yanıt Seferihisar Şoförler Odası’ndan geldi. İzmir’den onay çıktı, Altay Bey geldi. Oda başkanlarıyla görüşmeler yapıldı. Tunç Soyer o dönemde Seferihisar Belediye başkanıydı. Bizzat onlardan da onay çıktı. Fakat imza mercii Şoförler Odası dendi. Fehmi Başkanımız da gelince bize taahhüt verdi, alacağını söyledi.

Söylenecek çok söz var, maalesef tek laflarıyla dağın başından bizi döndürüyorlar. Sonuç olarak işi bitirecek olan İzmir değil Seferihisar Şoförler Odası’dır. Tüm dilekçeler karar defterimizde ve onların da karar defterlerinde bulunmaktadır. Şu an için mağduriyetimiz bir imzaya kalmış durumdadır. Ben Büyükşehir’in bizi oraya almayacağına ihtimal vermiyorum çünkü biz burada hizmet için varız. Onun için umarım, Fehmi Başkan biraz duyarlı olur, verdiği sözleri yerine getirir.’’

Tüm bu bilgilerin ardından mikrofon vatandaşa uzatıldı, şu yanıtlarla karşılaşıldı;

-‘’Selçuk ve Seferihisar arasında direkt araç olmasını isteriz. Gitmesi zor oluyor, araçlar denk gelmiyor dolayısıyla vakit kaybediyoruz. Yıllardır bu güzergahta tek araç olmasını bekliyoruz. Böyle bir fırsat olması bizlere de kolaylık sağlayacak. Annem (kendilerinin yaşından dolayı) in-bin yapamadığı için tek başına gidemiyor. Onlar için daha da gerekli bir şey.’’

-‘’Biz buradan Seferihisar’a gitmek için çok indi-bindi yapıyoruz. Bu durum da bir hayli maliyetli oluyor. Direkt Seferihisar’a gitmek üzere kalkacak bir aracın olması çok iyi. Hem öğrenciler hem de bizler için… Bazen hastane için oraya gitmemiz gerekiyor. Bu nedenle gidip gelmemiz çok zorlayıcı oluyor.

Bu sorunu çok uzun zamandır yaşıyoruz. Uzaya, Ay’a gidip geliyoruz, Seferihisar’a gidemiyoruz! Bu iyi bir şey değil, her yere otobüs/dolmuş olması gerekiyor. Ben de isterim Ay’a gitmeyi ama önce bir Seferihisar’a gideyim. Devamlı olarak diğer ilçelere gitmek üzere araçlar istiyoruz.

Buradan uzaya yolcu gönderenlere sesleniyorum, lütfen bizi de Seferihisar’a gönderin.’’