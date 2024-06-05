Karabağlar Belediyesi, halkına hizmette hız kesmiyor. Başkan Helin Kınay göreve geldiğinden bu yana Karabağlar halkı ve sokak hayvanları için aralıksız çalışıyor.

LGS'de öğrencilere ve ailelerine destek.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Liseye Geçiş Sınavı (LGS) sabahı okulları ziyaret ederek öğrenci ve ailelerin heyecanına ortak oldu. Belediye ayrıca sınav günü öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine ikram hizmeti sundu.

Başkan Kınay, sınav öncesi Naci Şensoy Anadolu Lisesi, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İnönü Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğrenci ve ailelere moral verdi. Sınavda görev alan öğretmenlere de teşekkürlerini iletti.

Belediyenin 3 ikram aracının sınav günü boyunca öğrenci, veli ve sınav görevlilerinin hizmetinde olduğunu belirten Kınay, bu tür hizmetleri gelecekteki sınavlarda da sürdürmeyi planladıklarını söyledi.

Başkan Helin Kınay köpeğe yuva oldu!



Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Uzundere Hayvan Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek terkedilmiş can dostlarıyla buluştu. Sokaktaki can dostlarının sağlığı ve güvenliği için veterinerlik ekiplerinin tüm güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Kınay, bu çalışmaları daha da büyütmek için yeni projeler de gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Başkan Kınay, Uzundere Hayvan Sağlığı Merkezi'nde bulunan terkedilmiş köpeklerden birini Karabağlar Belediyesi adına sahiplenerek "Yonca" ismini verdi. Yonca'nın Temizlik İşleri Şantiyesi'nde bakılacağını belirten Başkan Kınay, Yonca'yı ve diğer canları düzenli olarak ziyaret edeceklerini ve daha fazla canın sahiplenilmesi için çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

Aqua yaşam havuzları yeni sezona başladı

Karabağlar Belediyesi'nin uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet veren Aqua Yaşam Yüzme Havuzları ve kafeteryası, bu yıl 19 Mayıs'ta yeni sezonunu açtı. Geçen yıl 60 bin kişinin yararlandığı tesis, bu sezon da yoğun ilgi görmeyi bekliyor. Uzundere Rekreasyon Alanı'nda yer alan Aqua Yaşam Yüzme Havuzları, merkezi konumu ve sunduğu olanaklarla öne çıkıyor. Sıcak yaz günlerinde vatandaşların uygun fiyatlarla serinlemesini ve dinlenmesini sağlayan tesis, çeşitli büyüklüklerde yüzme havuzları, çocuk oyun havuzu ve kaydıraklar barındırıyor. Tesiste vatandaşların güvenliği ve sağlığı için her türlü önlem alınmış durumda. Kafeteryada ise gözleme, ızgara, makarna, salata çeşitleri, serpme kahvaltı, sıcak ve soğuk içecekler ile Gemi Restoran hizmeti sunuluyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, uygun fiyatlı tesislerinin hemşerilerine keyifli vakit geçirme imkanı sunacağını belirterek, "Gençlerimizi ve çocuklarımızı sportif ve kültürel etkinliklerle buluşturmaya devam edeceğiz. Tüm konuklarımızın aileleriyle birlikte keyifli saatler geçirmelerini diliyorum" dedi.

19 Mayıs coşkusu koşu ve konserle anlam kazandı!

Karabağlar Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkulu etkinliklerle kutladı. 8. Bağımsızlık Koşusu'nda 1100 atlet ter dökerken, Musa Göçmen ve Senforock konseriyle de eğlence doruğa çıktı.

Koşuya katılanlar arasında Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da yer aldı. 1.5 yaşındaki SMA Hastası Gülsima bebeğin valilik onaylı kampanyasına destek olmak için koşan Başkan Kınay, tüm Türkiye'yi Gülsima'ya yardım etmeye çağırdı.

Başkan Kınay 19 Mayıs kutlamalarında yaptığı konuşmada, "19 Mayıs, çocuklarımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla, emekçilerimizle bir arada, aydınlık bir ülkenin yolunda omuz omuza yürümemizin başlangıç günü. Tam bağımsız, çağdaş, aydınlık, laik, özgür, eşit bir ülkede yaşayabilmek için ödenen bedelleri hiç unutmadan, köklerimizden aldığımız güçle geleceğe uzanacağız. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarının izinden, Cumhuriyetimizin bağımsızlık yolcuğundan hiç vazgeçmeyecek ve 19 Mayıs meşalesinin aydınlığını İzmir'den tüm Türkiye'ye yayacağız" dedi.

Özel Eğitim öğrencilerine ziyaret

Karabağlar'daki Sadettin Tezcan Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ı ziyaret ederek geri dönüştürülebilir malzemelerden yaptıkları Atatürk portresini armağan etti.

Okul Müdürü Hakan Emrah Bodur, ziyarette yaptığı açıklamada, okullarında 106 özel gereksinimli öğrenciye eğitim verdiklerini ve geri dönüştürülebilir malzemelerden yaptıkları eserleri 17 Mayıs'ta Kültürpark'ta 10 gün boyunca sürecek bir sergide İzmirlilerle buluşturacaklarını söyledi.

Başkan Kınay ise eğitimcileri verdikleri emekler için kutlarken, geri dönüşümden yapılan eserlere özel ilgi duyduğunu ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü için ortak bir etkinlik yapabileceklerini belirtti.





Anneler Günü ve 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, yoğun bir programla Anneler Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Başkan Kınay, Uğur Mumcu Parkı'nda düzenlenen 'Kadın Emeği Kermesi'nde kadınlarla bir araya gelerek emeğin görünür olması gerektiğini vurguladı. 19 Mayıs'ta ise İhsan Alyanak Spor Salonu'nda sporcularla buluşan Kınay, Karabağlar'ın Cumhuriyet'in ve Atatürk'ün yolunda ilerleyeceğini söyledi.

Kent Konseyi Genel Kurulu'nda da Pelin Erda'nın başkan seçildiği oylamada konuşan Kınay, Karabağlar'daki ışığı tüm İzmir'e yayacaklarını belirtti.

Uğur Sayınbatur Brass Ensemble konseriyle Karabağlar'da Hıdırellez heyecanı!

Karabağlar Belediyesi, Hıdırellez'i Uğur Sayınbatur Brass Ensemble konseriyle kutladı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay da vatandaşlarla bir araya geldi. Yeşilyurt Karafatma Parkı'nda gerçekleşen "Hıdırellez Şenliği"nde vatandaşlar Uğur Sayınbatur Brass Ensemble konseriyle coşku yaşadı. Başkan Kınay da etkinliğe katılarak vatandaşlarla birlikte dans etti ve şarkılar söyledi.

Konuşmasında Hıdırellez'in bolluğun, bereketin, huzurun ve barışın simgesi olduğunu belirten Başkan Kınay, Karabağlar'ın her mahallesine bu güzellikleri taşımaya devam edeceklerini söyledi.

23 Nisan heyecanla kutlandı, çocuklar meclise çöktü!

Karabağlar Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl da unutulmaz etkinliklerle kutladı. Kutlamalarda ilginç bir uygulamaya imza atıldı ve 58 mahalleden gelen çocuklar, Karabağlar Belediye Meclisi'nde meclis üyelerinin koltuklarına oturdu.

Uğur Mumcu Parkı'nda Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan programda, Başkan Helil Kınay, 58 mahallenin çocuklarıyla bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayan Başkan Kınay, tüm çocukların hak ettiği aydınlık yarınlar için el ele vereceklerini söyledi.

Başkan Kınay ve çocuklar daha sonra Uzay ve Havacılık Sergisi'ni gezdi. Burada her mahalledeki çocuğun bilim, kültür ve sanatla iç içe olması için çalışmalar yapılacağını belirten Başkan Kınay, bu imkanların tüm çocuklara ulaşması için çaba göstereceklerini ifade etti.

Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi'nde meclis üyeleri ve muhtarların da katıldığı etkinlikte ise 58 mahalleden gelen çocuklar meclis üyesi koltuklarına oturdu. Başkan Kınay ve diğer yetkililer, çocukların isteklerini dinledi ve not aldı. Başkan Kınay, çocuklardan aldıkları sözleri yerine getirmek ve isteklerini hayata geçirmek için çalışacaklarını söyledi.