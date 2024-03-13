İstanbul Mahkemesi, Eros'un Katili İbrahim Keloğlan'a Yeni Cezayı Açıkladı

İstanbul Başakşehir'de "Eros" isimli kediyi öldüren İbrahim Keloğlan'ın aldığı ceza mahkeme tarafından açıklandı. Mahkeme, Keloğlan'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İlk Kararın Ardından Büyük Tepki Çekmişti

İbrahim Keloğlan, ilk mahkeme kararında 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış ancak cezası ertelenerek tahliye edilmişti. Bu karar büyük tepki çekmiş ve kamuoyunda geniş bir infial yaratmıştı.

Yeni Mahkeme Kararı ve Tepkiler

Üst mahkeme tarafından bozulan ilk kararın ardından bugün yeniden hakim karşısına çıkan Keloğlan'a verilen ceza, 2 yıl 6 ay hapis oldu. Ancak mahkeme, Keloğlan'ı adli kontrol şartıyla serbest bırakma kararı aldı. Bu karar, hayvanseverler ve kamuoyunda büyük bir karışıklığa neden oldu.

Mahkeme Kararına Hayvanseverlerden Tepki

Duruşma salonuna alınmayan hayvanseverler, adliye koridorlarında toplandı. "Katil İbrahim" ve "İbrahim Keloğlan Tutuklansın" sloganları atan hayvanseverler, mahkeme kararına büyük bir tepki gösterdi.

Keloğlan'ın İfade ve Savunması

İbrahim Keloğlan mahkemede yaptığı savunmada, "Kendimi kaybettim. Ben ve eşim insan içine çıkamayacak hale geldi." ifadelerini kullandı. Ancak mahkeme, sanığa verilen cezada adli kontrol şartını uygulayarak serbest bırakma kararı aldı.

Avukatlar ve Hayvanseverlerden Çağrı

Mahkeme kararına karşı çıkan avukatlar ve hayvanseverler, yetkililere çağrıda bulunarak sanığa en üst sınırdan ceza verilmesini istedi.

Ne olmuştu?

İstanbul Başakşehir'de bulunan 'Ağaoğlu My World Europe' sitesinde bir asansörde 1 Ocak akşamı İbrahim Keloğlan'ın defarca tekmelediği kedi, 6 dakika süren işkencenin sonunda yaşamını yitirmişti.

Keloğlan, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 4 Ocak'ta tutuklanmış, 8 Şubat'ta da hakim karşısına çıkmıştı. Sanık, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, evcil hayvanı kasten öldürme suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılsa da cezası ertelenerek tahliye edilmiş, savcılık ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi bu karara itiraz etmişti.

Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi itirazları kabul etmişti. Kararda, kedinin kaçmaya çalışmasına rağmen sanığın eylemini ısrarlı bir şekilde devam ettirdiği, dakikalarca kovalayıp tekmelediği, üzerine basarak ölümüne neden olduğu belirtilmişti. Hayvanların korunması için caydırıcı cezalara ihtiyaç olduğu anlatılmıştı.

Üst mahkemenin bu kararı ile Keloğlan'ın yeniden yargılanmasına hükmedilmiş oldu.